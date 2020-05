EXCLUSIV. Fratele lui Radu Vâlcan e o adevărată ”bombă sexy”. Cu ce se ocupă Cristian

Radu Vâlcan are un frate mai mic cu 11 ani, Cristian, care nu dorește să fie persoană publică. Noi vă prezintă imagini bombă cu tânărul de 32 de ani.

Sunt frați, dar și cei mai buni prieteni!

Pe Radu Vâlcan îl cunoaște o țară întreagă. Șarmant, cu un fizic impecabil și mereu pus pe șotii, prezentatorul emisiunii “Insula Iubirii” (Antena 1) a câștigat inimile a milioane de telespectori. Sau mai bine spune, de telespectatoare. Despre Radu se știe că formează o familie frumoasă alături de Adela Popescu și cei doi fii, Alexandru și Radu, însă despre alte rude se cunosc foarte puține detalii. Astfel, fostul model nu a avut o viață ușoară, datorită unui tată abuziv, care i-a făcut viața un coșmar.

A plecat de acasă atunci când era numai un puști și a făcut tot posibilul pentru a răzbi în viață. El nu ține deloc legătura cu tatăl său, însă are o relație extrem de apropiată cu mama, dar și cu fratele lui. Da, ați citit bine. Carismaticul Radu Vâlcan are un frate mai mic cu 11 ani, pe nume Cristian, cu care are o relație extrem de apropiată. Mai mult, atât vedeta Antenei 1 cât și Adela Popescu nu pierd nicio șansă de a-l lăuda pe tânărul de 32 de ani: “Frățiorul meu, de ziua ta îți doresc multă înțelepciune, calm și…știi tu mai mine. Te iubesc mult”, i-a scris de curând Radu acestuia.

Cochetează cu televiziunea!

Cristian lucrează ca antrenor de fitness, iar în trecut a cochetat cu televiziunea, însă din spatele camerelor de luat vederi, ca operator de imagine. Deși are un corp sculptat și a moștenit șarmul fratelui său, Cristian nu și-a dorit niciodată niciodată să fie o persoană publică. Acesta ar fi putut activa oricând ca model ori ca prezentator TV, însă nu și-a dorit niciodată să se afle în lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, el a rămas în permanență o apariție discretă și s-a ferit de camerele de luat vederi atunci când a participat la evenimentele importante din viața fratelui său.