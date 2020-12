EXCLUSIV Fostă solistă A.S.I.A., revoltată că artiștii sunt tratați ca niște milogi pomanagii: ”Ducem viața unui sportiv”

Artiștii au fost aspru criticați că cer ajutor financiar de la stat…

Eu sunt de acord ca în această perioadă toată lumea să primească ajutor de la stat, nu doar artiștii și nu știu de ce lumea are ceva cu noi și este împotriva acestui ajutor pentru artișiti, pentru că unii dintre ei au cu adevărat nevoie de ajutor. Unii din ei trăiesc doar din ceea ce câștigă pe scenă. Pe de altă parte, e adevărat că sunt și artiști care trăiesc foarte bine, dar sunt extrem de puține acele cazuri, și chiar și acei care trăiesc bine, în cazul lor cheltuileile sunt imense. Nu înțeleg de ce nu ar trebui ajutați artiștii de la stat. Un artist duce viața unui sportiv, are nevoie de multe lucruri, alimentație specială, suplimente speciale, lucruri costisitoare. Repet, toată lumea trebuie ajutată în momentul de față.

Cum vă descurcați cu banii, în lipsa concertelor?

Eu am fost norocoasă, am avut patru-cinci concerte în pandemie. Sigur nu aș putea să spun că noi trăim din concerte, atât eu cât și soțul meu suntem angajați. Suntem relaxați din acest punct de vedere, dar pentru colegii noștri a fost o perioadă extrem de grea, mai ales pentru artiștii care nu au o altă activitate și se întrețin din ce câștigă în concerte. Nu putem să ne plângem noi.

Cum ți s-a schimbat viața în 2020?

S – a schimbat viața radical, mai ales că noi eram obișnuiți să fim mereu pe drumuri, în activitate. Acum stăm practic acasă, e cu totul altă viață. Suntem extrem de precauți în toată această perioadă. Nu exagerați, nicidecum, purtăm mască, încercăm să nu instalăm frica că frica nu duce nicărieri. Ba, din contră.

Veți face vaccinul anti-Covid-19?

Dacă ar fi să facem în secunda asta vaccinul, nu l-aș face fiindcă nu se știe nimic despre el. Ba din contră, s-au făcut studii în America care spun că acel vaccin nu ar fi benefic, ar aduce multe boli după el. Nu se știe cum va evolua medicina, ce vor descoperi.

Cum te descurci cu copiii, în această perioadă?

Suntem fericiți că ne-am mutat de un an de zile la casă și atunci izolarea a fost o binecuvântare. Copiii au avut spațiu, s-au jucat în grădină, noi am stat mai mult cu ei. Dacă stăteam la apartament ar fi fost greu, am fi simțit această perioadă ca pe o corvoadă. Doar că ne-a scos pe noi din ritmul nostru artistic.

Ai un mariaj fericit, e o poveste de dragoste desprinsă parcă dintr-un film. Erai la liceu când te-ai îndrăgostit de soțul tău, care era profesor. E pandemia o piatră de încercare pentru cupluri?

Am văzut că multe cupluri s-au destrămat în pandemie, cred că s-au întâlnit, s-au văzut mai des, cred că este dificil să treci de la o viață activă, ești mereu plecat, pe drumuri și dintr-o dată stai față în față cu partenerul zi și noapte și în unele cazuri nefericite s-ar putea să ai surprize în momentul în care ajungi să-ți cunoști mai bine partenerul. Noi petrecem mult timp împreună dintotdeauna, împărtășim aceeași meserie, tot timpul am avut o relație bazată pe comunicare. Este oarecum diferit când stai mereu unul cu altul, apar discuții contradictorii. Dar relația noastră e ok. Pentru alții apare și problema financiară și de aici se despart multe cupluri.

Ce veți face de Sărbători? Ce surprize muzicale le pregătiți fanilor?

Vom sta acasă, cum nu am mai stat de 17 ani. Pe 19 decembrie pregătesc un concert online pe pagina mea de Facebook. Atât se poate face anul acesta.

Dacă nu ai fi fost solistă, ce altă meserie ai fi ales?

Am avut tentative și invitații de a face lucruri diferite. Nu mi-am dorit să fac altceva niciodată. Noi suntem angajați tot în domeniul muzical. Recunosc că în momentul de față ne gândim la un altfel de bussines ca să suplinim lipsa concertelor. D-abia de acum se pune problema. Să vedem cum vor decurge lucurile. Eu nu-mi doresc să fiu un bussines-woman îmi doresc să fiu artist.