EXCLUSIV. Cum verifică Poliția o familie confirmată cu noul virus în București. Le-au făcut asta și la 3 noaptea

După două luni de stare de urgență, în care economia României a intrat în hibernare, românii încep să răsufle ușurați. De pe 15 mai, Guvernul a decretat starea de alertă în țară, iar măsurile s-au relaxat!

Cum sunt verificați pacienții lăsați la domiciliu și confirmați cu noul virus

16.500 de cazuri confirmate cu coronavirus și 1075 de morți numără România în prezent, după ce primul pacient a fost confirmat pozitiv cu coronavirus la sfârșitul lunii februarie. În aceste două luni, toate firmele au fost închise, iar ieșirea din incinta locuințelor s-a făcut numai în anumite cazuri, pe baza unei declarații pe propria răspundere.

Pentru ca spitalele din România să nu se aglomereze, Ministerul Sănătății, împreună cu Raed Arafat au decis ca pacienții care prezintă simptome grave să fie internați în spitalele speciale pentru covid, în timp ce persoanele cu simptome ușoare sau cei asimptomatici să se trateze acasă, în totală izolare, pentru a nu infecta și alți cetățeni. Impact.ro vă prezintă cazul unei familii din cartierul bucureștean Berceni, care a acceptat să ne povestească, sub protecția anonimatului, cum s-au desfășurat lucrurile în perioada de carantinare. În luna aprilie, toți membrii acesteia au fost confirmați pozitiv cu COVID 19.

Și de patru ori pe zi sunt cercetați

Mama a fost testată după ce a intrat în contact cu un pacient bolnav, deși nu avea simptome. Li s-a făcut mai apoi test și soțului și fiului, care au fost și ei confirmați pozitiv, desi nu aveau niciun fel de simptom: “Noi nu am avut febră, nu am avut frisoane, nimic. Este adevărat că nu prea am simțit gustul mâncării, dar cam atât. Am stat toți trei în casă, iar o dată la două zile venea la noi un medic îmbrăcat în combinezon, camuflat din cap și până în picioare. Ne-a consultat pe fiecare în parte, ne-a luat temperatura, ne întreba anumite lucruri, ne lua gunoiul în niște săculeți speciali, apoi pleca”, își începe femeia povestirea.

Familia a fost verificată zilnic de polițiști, chiar și de patru ori pe zi, într-o manieră cu totul și cu totul originală. “Veneau în spatele geamului, acolo unde am geamul și claxonau de două ori. Iar noi trebuia să ieșim pe geam, inclusiv copilul. De două ori m-au sunat pe la 3 noaptea să ne trezim, să aprindem luminile și să ieșim iarăși la geam. Pe noi nu ne-a deranjat, chiar am fost încântați, pentru că așa cum am fost noi verificați, au mai fost și alții. Deci s-au făcut eforturi pentru ca virusul să nu se împrăștie. Ni s-a părut o idee mult mai bună decât să ciocăne la ușă. A fost mai ușor psihic pentru noi, darși pentru ei pentru că nu s-au mai expus la virus”, ne-a mai spus femeia.