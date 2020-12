EXCLUSIV Claudia Pătrășcanu rupe tăcerea despre familia Bădălau. Totul despre cămătărie, furt, droguri

De un an și patru luni, Claudia Pătrășcanu (40 de ani) trăiește un coșmar! Divorțul de Gabi Bădălau, fiul baronului PSD Niculae Bădălău, se lasă cu acuzații grave din partea solistei trupei Sexxy. Claudia se luptă ca o leoaică să obțină custodia celor doi băieți, Nicholas și Gabriel, pe care îi are cu Gabi Bădălău. Acesta are deja dreptul obținut în instanță să-și vadă copiii, două week-enduri pe lună, însă își dorește să obțină dreptul de a sta cu ei timp de două săptămâni lunar. Claudia a decis să facă dezvăluiri din casa groazei în care a trăit cu cei doi copii, fiind, spune ea, victima violenței domestice. Vedeta nu s-a ferit să dea amănunte incredibile, într-un interviu exclusiv pentru playtech.ro și despre afacerile dubioase ale familiei Bădălau, care ar fi făcut să dispară ca prin minune probe importante din dosar, dar și despre dependența soțului ei de substanțe interzise.

Claudia Pătrășcanu, despre familia Bădălău. Detalii despre cămătărie, furt și droguri

În ce stadiu se află procesul de divorț cu tatăl copiilor?

Cu divorțul mă aflu în același stadiu. Ne judecam de un an și 4 luni, uneori “soțul” amână motivând că este bolnav sau că “martorii” sunt bolnavi. Mi se pare exagerat să stai numai prin Instanțe ca să poți divorța, cât despre familia soțului și ceea ce urmăresc ei sunt convinsă că nu au nicio șansă să mă despartă de copii, atâta timp cât fiul lor refuză să facă un test antidrog nici pentru toți banii din lume. Eu sunt cea mai în măsură să-i cresc pe copii și să le dau educația potrivită pentru un viitor bun. Trăiesc, sunt sănătoasă, sunt pe picioarele mele din toate punctele de vedere, am casa mea, sunt o mamă impecabilă, am fost o soție impecabilă. Nicio instanță din lumea aceasta, în aceste condiții enumerate mai sus, nu poate lua copiii de lângă mamă. Copiii fără mamă cresc cu traume și doar la acest lucru se pot gândi atât familia cât și cei care se ocupă de acest caz!

Susții că primești frecvent amenințări din partea soțului și a familiei Bădălau, multe referitoare chiar la viața ta. Vei face plângere penală?

Amenințările au fost atât în timpul căsniciei, cât și acum. Sunt terori, abuzuri emoționale, mesaje și telefoane. Am făcut zeci de plângeri care nu au fost sesizate de nimeni sau poate că le-au făcut invizibile, drumuri la Protecția Copilului, Procuratură și fără rezultat. Mi s-au respins probele audio și video, s-a respins testul consumului de droguri, care este cel mai important pentru siguranța unor doi minori și pentru care nimeni nu face nimic din acest punct de vedere. Sper să sesizeze cineva strigătul meu, al unei mame disperate care atunci când un copil de 3 ani și jumătate vine acasă și povestește lucruri grave. Depun dovezi audio la Procuratură, iau măsuri de protecție pentru ei. Dar fără ajutorul acestor instituții nu pot face mare lucru de una singură.

De ce crezi că soțul tău a refuzat să facă testul antidrog?

Un om care nu are ce să ascundă și nu se simte vinovat de ceva, acceptă orice pentru a dovedi adevărul!

Acum băieții stau cu tine. Gabi vine să-i vadă? Mai vorbiți? Sau doar prin intermediul mesajelor

Copiii sunt la mine, tatăl îi are două weekend-uri pe lună. În acest moment am rupt orice legatură cu el, nu mai există nicio comunicare. Nu mai văd nicio comunicare, colaborare cu un om care spune despre copiii lui că au fost o greșeală în viața lui. Poate spune orice despre mine, poate să mă jignească cât dorește, dar nimeni nu are dreptul să facă nicio jignire la adresa copiilor, care pentru mine au fost o minune! După acea vorbă, mi-am dat seama că părinte este acela care te crește, nu acela care te face și te aruncă și mai târziu spune că sunt o greșeală. Dacă tot au fost o greșeală pentru el, oare ce mai vrea de la mine? De ce nu-mi acordă divorțul? De ce vrea să ia copiii de lângă mama lor?

Ai vorbit despre cămătărie, furt, droguri. Toate astea se întâmplau și se întâmplă în familia Bădălau? Ai încercat să aduci chiar și dovezi. Ai fost agresată tu și copiii de soț, când consuma de substanțe interzise?

“Soțul” meu are mai multe procese penale la activ. Unul dintre ele este în implicarea unei mașini furate unde a avut grijă să găsească un martor pe care l-a plătit cu bani grei pentru a depune mărturie mincinoasă. Au avut grijă părinții lui să-l scoată basma curată și din acest proces. Mama lui a plătit sute de mii de euro cămătarilor de unde lua bani ca să-i poată juca la cazinouri, știu și ei așa cum eu știu că este consumator de droguri, chiar mama lui se ocupa ca el să-și ia pastilele, pentru că în momentul când nu poate să consume are reacții necontrolate, ceea ce s-a întâmplat și în căsnicia noastră, lângă cei doi copii. Da, am fost agresată, copiii erau de față și plângeau să mă lase pentru ca erau speriați, a sărit să dea în mine, adresându-mi injurii, urlând, tremura, dar am strigat la mama mea care era în bucătărie, jos și m-a scos din mâinile lui. A spart două uși sub privirea copiilor noștri. A fost ceva îngrozitor. De aceea insist cu disperare, repet, să se ia măsuri pentru că în momentul în care consumă acele substanțe nu mai știe ce face. Mereu stau cu grijă și sunt cu inima cât un purice când copiii merg la el știind tot ce se întâmpla cu el.

A venit de câteva ori și a luat copiii de la Constanța sub influența substanțelor, atât el cât și șoferul cu care locuiește și în aceeași casă, uneori. Am încercat să respect sentința, dar pericolul la care sunt supuși doi minori observ că nu interesează pe nimeni. Dacă trăiam în Italia sau în oricare altă țară, doar dacă aveai suspiciunea substanțelor și menționai, autoritățile acționau imediat. La noi, în România, se acționează exact când deja s-a întâmplat și nu când cineva trage un semn de alarmă. În ceea ce privește cazul meu,voi merge cât pot de departe pentru copiii mei și pentru siguranța lor! O să spun tot și despre amantele lui cărora le încarcă cardurile cu bani. Mie îmi dă doar 20-30 milioane pe lună pensie pentru doi copii și pentru amante dă cu miile de euro. Acum două săptămâni, copiii aveau amigdalită și a venit cu Protecția copilului să facă scandal la mine la ușă și sa ia copiii, care erau bolnavi, cu forța. Nu vrea să facă testul antidrog decât unde vrea el, ca să se ducă cu sacoșele cu bani.

Te-ai mutat cu copiii la Constanța, orașul tău natal. De ce ai plecat din București?

Pandemia aceasta a afectat marea majoritate a populației și chiar modul în care trăim. La început a fost destul de greu, eram speriată, stăteam în București împreună cu cei mici, în blocul în care stăteam au fost 3 cazuri grave de coronavirus, m-am speriat enorm și am decis să mă reîntorc la Constanța împreună cu copiii. Am luat cea mai bună decizie pentru că era destul de dificil să țin doi copii mici într-un apartament și să știm că nu avem voie să ieșim deloc din casă. La Constanța am avut șansa de a scoate copiii zilnic 10 minute în curte, la aer, ceea ce a contat foarte tare pentru ei care erau obișnuiți să fie scoși afară sau în parc zilnic. Am respectat regulile, am ieșit la cumpărături doar când era cazul și uite cum am învățat sa trăim chiar și în aceste condiții stricte. Am fost exagerată la început, dar în timp m-am degajat și am încercat să fiu atentă, dar nu să trăiesc în obsesie. Nu mă mai tem de nimic, mă tem doar de Dumnezeu. Viața nu este doar despre bine și frumos.

Ce fac băieții?

Băieții sunt foarte bine, ei nu înțeleg prea tare ce se întâmplă cu acest virus, au pus câteva întrebări la început: ”Mami,de ce trebuie să stăm în casă? Mami, cât mai trebuie să stăm? Mami, când putem ieși în parc sau să mergem la înot? Când ne putem vedea cu prietenii noștri?”. Surprinzător, copiii sunt mult mai înțelegători decât adulții, sunt înțelepți și știu să aștepte atunci când le explici serios cum stau lucrurile într-o anumită situație.

Cum te descurci financiar? E o perioadă grea pentru toți artiștii, nu au fost concerte. Din ce câștigi bani?

A fost ceva brusc și șocant pentru toți artiștii, și nu numai, dar chiar și înainte de pandemie mă ocupam de magazinul online cu haine pe care îl am și mă ocup personal de el, așa că m-am descurcat foarte bine. Cumpărăturile online în această perioadă au explodat pentru ca toți am stat în casă, încă stăm și este mai simplu să faci comenzile online. Câștig din reclame, din drepturi de autor. Slavă Domnului, nu m-a lăsat niciodată și nu mă pot plânge din acest punct de vedere.

Ce-ți dorești de Sărbători?

Îmi doresc să fiu liniștita, sănătoasă, să fiu lăsată să-mi cresc copiii, pentru că o mamă poate să facă acest lucru cel mai bine, să se termine cu acest stres, să se decidă corect, îmi doresc să iasă la suprafață ceea ce strig cu disperare pentru siguranța copiilor. De Sărbători vom sta acasă, aștept cu nerăbdare să cântăm colinde, mergem la slujbă, gătim împreună, copiii au dat deja comandă de: chec,fursecuri cu brăduți, ne vom uita la filme. Mi-aș fi dorit să putem merge cu colinda, dar nu ne este permis, din păcate!