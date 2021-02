EXCLUSIV Cine este singura femeie cu dimensiuni perfecte. Cât a suferit să ajungă așa

Maria Andrei, gazda emisiunii „Secrete de Stil”, de la Prima TV, are amintiri de neuitat cu Zina Dumitrescu, care a ajutat-o să devină una dintre cele mai bune fotomodele ale României. ”Mama Zina” era foarte pretențioasă cu elevele ei, frumusețea nefiind suficientă, ca să poți ajunge în fascinanta lume a modei: ”Abia după o practică de un an de zile am rămas în trupa de modele a Casei de Modă Venus, intrând astfel – oficial – în lumea modei. Zina avea standarde foarte înalte și își dorea să evoluezi rapid, în varianta ta cea mai bună. Dacă nu făceai asta, erai… out! Pentru mine, Zina a fost omul care m-a ambiționat și mai tare să fac lucrurile pe care mi le doream”, ne-a spus Maria Andrei, în exclusivitate pentru pleytech.ro. Ea ne-a mai povestit și despre viața în Grecia, unde locuiește, mai ales iarna, alături de Paul, soțul ei canadian.

Ești una dintre cele mai frumoase femei din România, cu dimensiuni corporale perfecte, 90-60-90. Hainele erau lucrate direct pe tine, erai manechin de probă. Era o meserie bănoasă?

Îți mulțumesc mult pentru compliment, însă eu m-am considerat, întotdeauna, mai degrabă interesantă, decât frumoasă. Dar, da, dimensiunile mele erau considerate cele ideale pentru un model de podium. Cu atât mai mult pentru un model care era și unul de „probă”. Cele mai multe colecții erau construite pe mine, datorită proporțiilor armonioase, considerate a fi „perfecte” pentru orice fel de tipar vestimentar. Nu eram plătita extraordinar, însă lucrurile pe care le-am învățat din toate aceste experiențe valorează înzecit! Am lucrat cu cei mai buni designeri și croitori din domeniu, iar fiecare minut petrecut cu aceștia era o lecție pe care o prețuiam nespus!

Ai fost remarcată de Zina Dumitrescu, căreia i se mai spunea și ”Mama Zina”. Cum te-a ajutat să intri în această lume fascinantă a modei?

Eh, este o întreagă poveste, dar, pe scurt, nu mi-am imaginat vreodată că voi fi aleasă ca model în celebra trupă a Casei de Modă Venus – considerată, la acel moment, un etalon al eleganței vestimentare. Mi-am însoțit o prietenă la un casting, organizat de Zina Dumitrescu, sute de fete încercându-și atunci norocul. Eu, ca însoțitor, mă pregăteam să părăsesc sala când, din mulțime, s-a auzit o voce severă: ”Unde pleci, domnișoară? Am înțepenit cu mâna pe clanța ușii, pentru că nu știam cu ce greșisem. Am fost invitată elegant pe scenă, deși nu eram pregătită să „defilez” în fața unei săli pline de concurente, părinți și profesioniști din domeniu, și aveam inima în gât! Zina a concluzionat că sunt cam „împiedicată”, dar că se va rezolva cumva, cândva, și că ar trebui să particip la cursurile de pregătire! Abia după o practică de un an de zile am rămas în trupa de modele a Casei de Modă Venus, intrând astfel – oficial – în lumea modei. Zina avea standarde foarte înalte și își dorea să evoluezi rapid în varianta ta cea mai bună. Dacă nu făceai asta, erai… out! Pentru mine, Zina a fost omul care m-a ambiționat și mai tare să fac lucrurile pe care mi le doream și poate nu aveam încredere în mine că aș putea să le fac. Am învățat enorm de la dânsa și i-am rămas aproape până când a hotărât să plece.

Ai fost manechin foarte puțin timp, cam cinci ani. De ce te-ai retras la doar 23 de ani? Cum ți s-a părut lumea modei? Care este latura negativă?

Pentru că nu a fost visul vieții mele, dar aș fi ipocrită să nu recunosc faptul că această experiență m-a clădit pentru tot ceea ce avea să urmeze în viață și în cariera mea. M-am retras pentru că la 23 de ani eram deja ”Fashion, Beauty and Lifestyle Director”, la unele dintre cele mai bune reviste de pe piață. Era puțin ciudat, din punctul meu de vedere, să merg în continuare la castinguri, dar să le și organizez pe ale mele pentru ședințele foto ale revistelor la care lucram. Ca atare, m-am retras discret și am participat doar la acele evenimente prin care puteam susține o cauza, un designer sau un concept. Lumea modei a fost și va rămâne fascinantă, atât timp cât știi pentru ce anume și pentru cât timp vrei să ramâi ancorat în ea. Pentru mine a fost o rampă de lansare într-o carieră pe care mi-am dorit-o foarte tare și pentru care am muncit enorm astfel încât să și obțin rezultate notabile.

Cu ce foste fotomodele din ”Generația de Aur” ai rămas prietenă? Ai colaborat, pe partea de turism, cu Dana Săvuică, fosta ta colegă de podium. Cum decurgeau castingurile pentru modă? Cum erau Bianca Brad, Cătălin Botezatu?

Unele prietenii au fost clădite pe viață, și asta pentru că am împărțit și bune, și rele! Iar de Dana Săvuică mă leagă o prietenie lungă și foarte frumoasă! Eu am făcut parte din trupa de după „Generația de Aur”, practic am ajuns pe o poziție rămasă vacantă, prin plecarea unora dintre fostele modele. Eram mai degrabă un „copil de trupă”, care trebuia să își merite locul printre dive! Am lucrat destul de mult pentru o carieră scurtă în modelling, iar reclamele erau foarte diverse: de la costume de baie, la cele mai sofisticate rochii de seară, castingurile fiind uneori extrem de dure pentru că, deși eram în competiție pentru un proiect sau altul, cu multe alte candidate eram prietenă. Toate fostele modele care au ajuns celebre – prin propriile forțe și eforturi – au ajuns așa pentru că au fost întotdeauna profesioniști adevărați, punctuali, serioși și extrem de sociabili. Și vorbesc aici de modele, nu de pseudomodele. Vorbesc de acei oameni care au cariere frumoase și de durată, care au demonstrat că au avut capacitatea să reziste într-un domeniu foarte competitiv și să treacă elegant și cu capul sus peste orice provocare.

În perioada în care ai fost manechin de podium te înfometai, așa cum făceau alte fotomodele, ca să arăți perfect?

Nu m-am înfometat niciodată, și asta pentru că mă ajută și acum metabolismul. Este un merit dobândit genetic și mă consider foarte norocoasă! Iar ca „sfat”, deși nu am competența profesională să dau sfaturi în acest domeniu, aș putea să spun doar atât: nimic pe lumea asta nu merită să te înfometezi forțat, în mod repetat. Sunt convinsă că există soluții sănătoase pentru orice fel de problemă, iar modul în care poți lua măsuri este să te adresezi unui specialist, nu să apelezi la metode agresive ce pot avea urmări nebănuite asupra organismului.

Ești și un priceput stilist vestimentar. Care sunt cele mai elegante femei din lume? Româncele acordau cândva mai multă atenție ținutei vestimentare, acum preferă hainele mai degrabă practice. Tocurile nu mai sunt la putere?

Sunt si un Wardrobe Designer bun, ca titulatură, practic, un creator de garderobă. Am o viziune ceva mai complexă asupra unui concept vestimentar, lucru care mi se pare extrem de provocator. Cele mai elegante femei din lume? Hmmm… Depinde de cum percepem, fiecare dintre noi, eleganța. Pentru mine, eleganța înseamnă atitudine, nu doar niște haine frumoase „aruncate” pe un trup armonios. Dar, ca să dau doar câteva exemple: Audrey Hepburn, Lauren Hutton, Prințesa Diana, Jackie Kennedy Onassis, Grace Kelly, Michelle Obama, Rihanna, Jane Fonda, Anna Wintour și, nu în ultimul rând Elisabeta a II-a, Regina Marii Britanii. Eu cred că avem și românce foarte bine îmbrăcate. E adevărat că ele sunt vizibile mai mult pe la evenimente private, dar nici moda străzii nu este chiar atât de plictisitoare! E adevărat că marea majoritate nu este „cea mai chic”, poate, dar nu putem judeca acest aspect, date fiind resursele pe care populația le poate aloca acestor nevoi. Iar tocurile… cam cum putem purta tocuri în momentul în care străzile arată că după un bombardament? Tocurile, însă, vor rămâne întotdeauna o armă de seducție extrem de feminină.

Ai și o emisiune despre stil și modă, la Prima TV. Când revii pe micul ecran?

„Secrete de Stil” este un proiect de lifestyle destul de complex, foarte ambițios si cu o vechime de 10 ani pe piața de emisiuni TV. Momentan este în binemeritata pauză sezonieră, iar de revenit vom reveni, cât de curând, cu un format la fel de dinamic și foarte bine documentat. Avem deja pe listă subiecte super interesante și invitați foarte speciali!

Iarna locuiești în Grecia. De ce ai luat această decizie?

De ceva timp, iarna ne retragem în ținuturi ceva mai… calde! Iar Grecia este o destinație pe care o poți vizita în orice perioadă a anului, chiar și în anotimpul rece rămânând la fel de spectaculoasă! Noi suntem mari amatori de trekking, iar traseele pe care ne aventurăm an de an ne bucură cu priveliști de vis! Guvernul elen a luat măsuri foarte stricte pe timp de pandemie, și asta pentru a oferi turiștilor un mediu extrem de sigur pentru viitoarele lor vacanțe. Grecia rămâne destinația preferată a românilor, și datorită proximității, dar și pentru faptul că prin venele noastre carpato-balcanice curge și ceva sânge elen. Prin ale mele… sigur! Testele genetice și arborele meu genealogic o demonstrează în procente! Cred că vremea poate fi capricioasă oriunde, iar Grecia nu face excepție. Am trecut prin câteva experiențe, dar nimic care să ne pună pe fugă, din fericire!

Cu ce te ocupi în țara de adopție? Cred că știi fiecare pietricică din Grecia. Se vede că te simți bine, ai postat pe conturile sociale zeci de poze..

În Grecia mergem să ne relaxăm, dar și să muncim. Atât eu cât și soțul meu avem un program foarte încărcat în timpul anului și nici nu plecăm foarte des de acasă, în weekend-uri. Ca atare, iarna, când lucrurile se mai liniștesc puțin, ne dorim să evadăm din jungla noastră urbană și să mergem într-un loc unde să și putem lucra, dar și reconecta cu natura. Este un fel de „work-ation” (work + vacation), o perioadă în care ne facem planuri pentru anul care vine, ne organizăm mai bine, punem la cale noi proiecte sau ne concentrăm pe cele în derulare. Da, știu destul de bine cam toate pietrele și pietricele din Grecia, mai ales că sunt pasionată de istorie, mitologie și arheologie. Și, da, este unul dintre locurile perfecte pentru a-ți face conținut pe Social Media! Călătorim atunci când se ivește ocazia potrivită, investim în noi și în experiențele noastre de călătorie. Am vizitat multe locuri și ne dorim să vizităm destinații cât mai diverse, vacanțele fiind, nu-i așa, cel mai plăcut „viciu” în care poate investi cineva.

Cum merge turismul, alt domeniu de care te ocupi, la vreme de pandemie? Cum vezi lucrurile pentru vara lui 2021?

Turismul a avut enorm de suferit, iar noi am suferit la fel de mult pentru că nu am putut călători în voie. Și lucrurile nu se vor schimba peste noapte. Însă, cred că industria turismului va deveni mult mai responsabilă și mult mai atentă la nevoile turistului, iar turistul va fi mult mai selectiv și mai atent la serviciile oferite de un operator sau altul. Cred că vacanțele noastre vor fi mai puțin aglomerate, cel puțin o perioadă, și că vom aprecia mai mult o anumită destinație – unde am ajuns pentru că ne-am dorit, nu doar pentru că era la îndemână sau pentru că fusese acolo și vecinul.

Soțul tău este canadian. Cum v-ați cunoscut? Are afaceri în Grecia, în ce domeniu activează?

Soțul meu este canadian, da. Suntem împreună de 14 ani, ne-am cunoscut aici, la București, la un eveniment, și ne bucuram de o compatibilitate extraordinară! Avem cam aceleași pasiuni, același stil sănătos de viață, același ritm de muncă și foarte multă răbdare! Domeniile noastre se împletesc foarte bine și, uneori, eu sunt cea care îi poate da o mână de ajutor, alteori este invers. Paul are o experiență profesională de top, iar acum are propria lui companie de consultanță pentru top management. Clopotele de nuntă au bătut acum vreo 7 ani și parca a fost ieri!