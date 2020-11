EXCLUSIV Ce l-a obligat Brigitte pe Florin Pastramă să facă. E clar, e sub papucul ei. Avem dovada VIDEO

Nonconformista Brigitte Sfăt (43 de ani) vrea un soț-fotomodel! Adeptă a operațiilor estetice de orice fel, Brigitte a luat decizia să-l botoxeze și pe soțul ei, Florin Pastramă (41 de ani). Acesta a îndurat cu stoicism întreaga procedură medicală de estompare a ridurilor.

EXCLUSIV Florin Pastramă este condus de Brigitte. Ce îl obligă să facă VIDEO

Cei doi au decis să apeleze la doctorii esteticieni pentru o serie de intervenții în zona feței, dar și a gâtului. Florin Pastramă a optat pentru tratamentul cu botox având ca scop netezirea ridurilor.

Procedura minim invazivă ”Baby face” conferă pielii un aspect reîntinerit, și totodată a ales și Dermapen-ul, folosit la întinderea, ridicarea și întinerirea pielii. La rândul ei, Brigitte a ales un stimulator de colagen pentru ridurile de tip colier din zona gâtului, oferind pielii fermitate, structură și totodată elasticitate.

Ce interveții și-a făcut Brigitte Pastramă

”De asemenea, a optat și pentru tratamentul care acționează asupra pielii – este un filler volumizator care restabilește volumul și stimuleaza regenerarea structurii pielii”, a declarat managerul clinicii pe care cei doi au vizitat-o ieri, Mădălina Brîndușescu.

Actuala doamnă Pastramă a suferit până acum nu mai puțin de 20 de operații estetice, unele dintre ele fiind pentru a repara intervenții mai vechi.

Ce intervenții mai are Brigitte Pastramă

”La buze nu mai vreau să-mi fac nimic pentru că nu se poate mai mult de atât. Ce am scos și s-a putut scoate. Accept realitatea așa cum e. Acum mă simt bine în pielea mea, dar nu pot să fiu falsă și să spun că nu mi-am făcut foarte multe lucruri.

De obicei am de făcut foarte multe lucruri și atunci încerc să substitui lipsa de mișcare cu niște mici intervenții. Câte operații estetice mi-am făcut? Am implant mamar, la sâni, am implant de sprâncene, am o reconstrucție musculară la nivelul feței din cauza bioalcamidei pe care o aveam și un transfer de grăsime (și-a mărit posteriorul – n.r.). Sunt destule. Eu am 40 de ani, consider că e frumos să arăți tânăr și dacă poți să faci aceste mici artificii, de ce nu?”, a declarat Brigitte.

Cum s-a cunoscut Brigitte cu Florin Pastramă

Soții Pastramă s-au cuplat anul trecut la emisiunea ”Ferma” difuzată de Pro TV. La acea vreme, cârcotașii au acuzat că Florin ar sta cu fosta soție a lui Ilie Năstase pentru imagine și pentru bani.

„Asta e o prostie! Păi, eu am fost prima care a pierdut bani din asta. Noi suntem îndrăgostiți. Eu îmi trăiesc viața ca și când ar fi ultima clipă. Nu aș face compromisuri în dragoste.

Brigitte Pastramă a fentat moatea de două ori

Eu am trecut pe lângă moarte de două ori, atunci când am avut trei tumori la sân și a doua oară când am avut embolie pulmonară. Nu vreau să pierd timpul”, a ripostat ea.

Brigitte și Florin Pastramă își doresc foarte mult un copil: ”Eu vreau un băiat. Acum, dacă o vrea Dumnezeu să ne binecuvânteze, vom vedea!”, a spus Pastramă.