Examenul la Medicină, pe Arena Națională. Modelul importat din Coreea de Sud

Datorită crizei COVID-19 examenele, atât în preuniversitar, cât și în sistemul universitar sunt în aer, iar autoritățile încearcă să găsească cea mai bună opțiune petru a putea fi susținute, în condiții de distanțare socială.

Pe principiul facem și noi ca ei! , autoritățile române se gândesc foarte serios să adopte modelul prezentat de Coreea de Sud pentru examenele studenților la medicină. Asta au declarat oficialii din conducerea Universității de Medicină și Farmacie din București, examenele având loc la sfârșitul lui iulie. Conform acestora, dacă se aprobă acest proiect, examenele s-ar putea ține pe Arena Națională.

”Dacă este o idee practică, putem să o aplicăm. Am gândit-o plecând de la o fotografie din Coreea de Sud care ilustra un examen susținut pe un stadion. Am mers împreună cu viceprimarul capitalei și am studiat dacă este fezabil, sunt niște avantaje în sensul în care sunt patru intrări mari și foarte multe intrări mici unde pot fi disipați candidații și orientați de către voluntarii noștri studenți să nu stea aglomerați la intrare.”, a declarat Victor Jinga, Rector U.M.F. ”CAROL DAVILA”.