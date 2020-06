Evaluarea Națională 2020. Școala de la sat cu elevi de nota 10. Povestea profesorului care face miracole

Un profesor face minuni într-o școală normală din Buzău. Cătălin Zaman, profesor de limba şi literatura română, este mândru după ce 4 dintre elevii săi au obţinut nota zece la Evaluarea Naţională, iar mai bine de jumătate dintre ei au luat note peste nouă.

Evaluare Națională 2020. Școala de la țară cu elevi de nota 10. Povestea profesorului care face minuni

Profesorul Cătălin Zaman din satul Clondiru, Buzău, a dovedit că se poate face performanță într-o școală cu zidurile crăpate zidurile și cu toaleta în curte, din mediul rural. Munca profesorului, dar și a elevilor a dat roade în acest an, iar totul s-a văzut la examenul de Evaluare Națională.

Din cei 21 de elevi care s-au prezentat la examen, 4 au luat nota maximă, iar alți 6 au avut note peste 9. Profesorul a adoptat o modalitate de învățare pentru elevi deosebită. I-a provocat pe aceștia să gândească singuri, să îşi folosească imaginaţia şi creativitatea. Cătălin Zaman predă la catedră de 14 ani, în aceeaşi şcoală la care a fost şi elev. În tot acest timp a avut rezultate excelente, la fiecare examen susținut de către elevii săi.

O elevă cu probleme familiale, 10 la examenul de Evaluare Națională 2020

Maia este o elevă a profesorului care are probleme acasă. Este crescută doar de bunică şi a reuşit să ia zece la cel mai important examen din viața ei de până acum. „Când a trebuit să adaug codul am băgat de vreo 5 ori ca să fiu sigură că e nota mea„, a povestiti Maia Mihalache.

„Avem o situație mai deosebită, în ultimii trei ani chiar au fost mai mult cu mine și am încercat pe cât m-am priceput să fiu un sprijin pentru ea. Nu am avut foarte mult de lucru pentru că nu mi-a dat voie domnul Zaman, care s-a ocupat de toate. Consider că afară de munca depusă de copii, meritul principal pentru aceste rezultate deosebite pentru o școală din mediul rural, cu toaleta în curte, de multe ori fără posibilitatea de a se spăla pe mâini, când nu curgea apa de la chiuvete, sunt rezultate care demonstrează munca aceasta împreună. Echipa pe care domnul Zaman a reușit să o formeze în jurul lui. A fost foarte apropiat, bine, la noi asta a fost situația, și chiar consider. Ea făcea această trimitere la calitatea de tătic pe care o are domnul Zaman față de copiii pe care i-a avut în clasă„, a declarat bunica Maiei, doamna Viorica Mihalache.

Elevii au numai vorbe bune despre Cătălin Zaman

Toți elevii vorbesc cu drag când vine vorba de proful de română.

„Foarte mult a contat că veneam foarte entuziasmat la orele de română, sunt foarte relaxante. Domnul ne-a spus mereu să nu fim încordați, să nu fim dezamăgiți de noi și să fim foarte încrezători în noi„, povestește Alexandru Mustețea, fost elev al profesorului Cătălin Zaman.

Ce sfaturi le-a dat profesorul elevilor săi

Sfaturile profesorului Cătălin Zaman au rămas adânc întipărite în mintea elevilor săi.

„Să nu renunț niciodată la visul meu. Și mai este un sfat. Acela de a învăța și de a munci foarte mult și să pui suflet în tot ceea ce faci„, a mai spus Alexandru Mustețea. Elevii au mai povestit cum le-a intrat profesorul la minte, dar și în suflete. „Dumnealui a încercat să ne ajungă la suflet, să ne fie un om foarte apropiat și chiar a reușit. De aceea ne-am dorit și noi să nu dezamăgim„, a povestit elevul Denis Bratu.

Profesorul a venit la școala din Buzău cu gândul să stea doar un an

„Am venit la școală, convins că în anul școlar următor voi pleca. Și la o oră pe care am ținut-o la ei m-am uitat în ochii lor și nu am putut să le spun că nu voi mai fi profesorul lor. Am știut că ceea ce am început cu ei trebuie dus până la capăt. Degeaba încercăm să folosim un limbaj academic dacă ei nu înțeleg. Trebuie să privim materia și cunoștințele pe care le transmitem, prin ochii lor. Abia atunci vom pricepe cum să le transmitem. Dăruire, pasiune, înțelegerea copilului, nevoile lor, problemele lor. Cred că ar trebui să schimbăm puțin și modalitatea de a preda, nu să îi sancționăm de fiecare dată când nu știu câte ceva. Rolul nostru e să îi învățăm, nu să îi sancționăm.

Dacă este omul potrivit la locul potrivit și îți asumi alegerea pe care ai făcut-o… și până la urmă nu ne obligă nimeni să intrăm aici. Nici nu poți face meseria asta dacă nu iubești copiii. E imposibil, după părerea mea. Nu poți să te duci în fața unor copii și să nu dai dovadă de empatie, de înțelegere, profesorii rigizi îmi place să cred că au și dispărut. Sunt de pe vremea trecută, pe vremea când cartea se făcea cu biciul. Astăzi copiii învață și datorită felului în care reușești să îi motivezi„, a povestit Cătălin Zaman, profesor de română.