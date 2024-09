Este atât de înalt încât nu încape în pat și e nevoit să doarmă pe jos. Povestea sportivului de 2,46 m înălțime care participă la Jocurile Paralimpice 2024

Al doilea cel mai înalt bărbat din lume participă la Jocurile Paralimpice 2024 de la Paris. Morteza Mehrzadselakjani este atât de înalt încât nu încape în pat și este nevoit să doarmă pe jos.

Morteza Mehrzadselakjani, cunoscut ca Mehrzad, are 2,46 metri înălțime și a fost de două ori campion la volei paralimpic, reprezentând Iranul. Dacă la Jocurile Paralimpice de la Tokyo a avut un pat făcut la comandă, la Paris este forțat să doarmă pe podea, susține antrenorul lui.

„Nu are un pat special, dar are un obiectiv”, a spus antrenorul Hadi Rezaeigarkani pentru Olympics.com, citat de Sky News. „Pentru el nu contează că doarme pe jos sau nu are suficientă mâncare. Se gândește doar să devină campion”, a completat acesta.