Este actriță și le-a sucit mințile fotbaliștilor, dar nu vrea să se încurce cu ei: ”Mă caută jucători și de la Real Madrid”

Actrița Oriana Marzoli este considerată una dintre cele mai frumoase femei din Venezuela, iar bărbații roiesc în jurul ei. Mai ales fotbaliști, însă ea nu vrea să se încurce cu niciunul. Frumoasa actriță a spus cum este abordată de aceștia și de ce nu vrea relații cu ei.

Oriana Marzoli (31 ani) este o cunoscută actriță din Venezuela. Ea a participat la mai multe show-uri tv și anul trecut s-a aflat în mijlocul unui scandal cu fostul iubit. Cei doi s-au bătut, iar actrița a petrecut o noapte în arestul poliției.

Oriana Marzoli face furori în rândul fotbaliștilor, datorită fotografiilor incendiare pe care le postează pe rețelele de socializare. Ea a mărturisit într-un interviu că este asaltată de aceștia, dar spune că nu a cedat niciunei propuneri și a explicat și de ce nu vrea să se încurce cu ei.

”Mă caută foarte, foarte mulți, inclusiv de la cluburi celebre precum Real Madrid. Dar nu vreau să mă încurc cu vreunul, pentru ca mai apoi să aflu că are nevastă și copil”, a spus Oriana Marzoli, la un reality show spaniol, numit Celebrity Game Over.

Actrița a mai dezvăluit că a fost abordată de un cunoscut jucător de la Real Madrid. Nu a vrut să-i spună numele, însă a recunoscut că i-a plăcut, dar nu a avut niciun fel de relație cu el. Mai mult, ea a afirmat că, de-a lungul timpului, a primit numeroase mesaje de la fotbaliști celebri.

”Nu m-am culcat cu niciun fotbalist important. Dacă am vorbit cu fotbaliști? Da, pentru că mi-au trimis mesaje. Mai mulți mi-au trimis mesaje. Mi-a plăcut doar unul, foarte chipeș. Dar am aflat de la niște prieteni, pentru că eu nu urmăresc fotbalul, că are și soție și copil. Mi-a scris când era la Real Madrid, acum joacă în Italia”, a mărturisit Oriana Marzoli în cadrul unui reality show spaniol numit Celebrity Game Over.