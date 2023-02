Eric de Oliveira, interviu în lacrimi. Brazilianul se teme că medicii i-ar putea amputa piciorul

Eric de Oliveira trece prin momente foarte grele. Brazilianul se lupta cu depresia, după ce acum doi ani a fost nevoit să se retragă de fotbal, dar se teme că medicii i-ar putea amputa piciorul. Fostul magician din Liga 1 a acordat un interviu și a început să lăcrimeze în timp ce își spunea povestea.

Eric de Oliveira a ajuns în fotbalul românesc în anul 2007 și a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători străini care au jucat în campionatul nostru. Un „magician”, care a uimit prin driblingurile și golurile spectaculoase. Stilul lui l-a atras și pe Gheorghe Hagi, dar, din păcate, de la gruparea fostului căpitan al naționalei a plecat cu un gust amar, după ce i s-a reproșat că are prea multe kilograme.

S-a lăsat de fotbal în anul 2021. Nu ar fi vrut, dar medicii i-au pus la picior un stent și nu a mai fost chip să joace. De doi ani se luptă cu depresia, dar are și dureri foarte mari. Picioarele i se umflă și are dureri și când merge.

„E ciudat că medicii nu știu, îmi spun doar că am o arteră înfundată. Mi-au desfundat-o de trei ori până acum. Apoi mi s-a spus că am tromboflebită, mi se îngroașă sângele și trebuie să iau anticoagulante. Din păcate nu văd rezultate, nicio îmbunătățire.

„Du-te acolo, Eric!”, „Mergi acolo, Eric!”. Așa îmi spunea lumea. Am dat o grămadă de bani pe doctori. Plătește, plătește, plătește și eu sunt în starea asta tot mai rea! Am fost la un meci la Slobozia și brusc am simțit probleme și la piciorul drept… Trebuie să merg în străinătate la un control. Să vedem”, a declarat brazilianul, într-un interviu acordat gsp.ro.