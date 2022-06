Emmanuel Macron, umilit și batjocorit de ruși în direct, la TV. Ce au putut spune despre președintele Franței

Nu este o noutate faptul că televiziunea publică rusă a promovat chiar de la începutul invadării Ucrainei tot felul de ironii la adresa Occidentului și a țărilor implicate direct în acest conflict. Recent, mass-media rusă pro-Kremlin l-a batjocorit pe Emmanuel Macron, făcând referire la apelurile sale către Vladimir Putin. Henry Sardaryan, un analist politic rus, a descris în special aceste apeluri telefonice drept „Macroning”.

După mai bine de 100 de zile de război în Ucraina, televiziunea rusă își continuă propaganda, atacând acum președintele francez și apelurile sale către Vladimir Putin, în încercarea de a ajunge la un acord de pace. Cea care a surprins momentul total inoportun a fost jurnalista Julia Davis, specializată în analiza tuturor materialelor ce apar la televiziunea rusă, dar și pe rețelele sociale.

Ca și în alte situații similar, postul de televiziune care a găzduit dialogul spumos între moderatori a fost Rossia 1, acolo unde analistul politic Henry Sardarian l-a luat în derâdere, împreună cu Vladimir Soloviov, pe Emmanuel Macron, despre care a râs pe baza insistențelor telefonice, multe și fără rost, către Vladimir Putin.

Pentru a adauga puțină sare și piper replicilor, Vladimir Soloviov a adăugat că, pentru a descrie mai bine fenomenul care se petrece cu președintele Franței, rușii au inventat cuvântul „macronită”, care ar însemna că „sună de multe ori, fără motiv”, a adăugat acesta, stârnind un nou val de hohote de râs.

În continuare, analistul politic a ironizat fotografiile pe care Emmanuel Macron le postează alături de anunțurile legate de insuccesele obținute după fiecare discuție îndelungată purtată cu Vladimir Putin.

De altfel, întregul dialog batjocoritor la adresa președintelui francez a pornit de la o discuție legată de lipsa de pregătire profesională a liderilor europeni. Cei doi critici l-au comparat pe Vladimir Putin cu toți președinții tineri și nepregătiți pentru discuții serioase, subliniind că este greu să ajungi la o înțelegere cu aceștia.

Urmărește momentul discuției dintre cei doi moderatori:

Meanwhile on Russian state TV, they’re making fun of Macron (as usual), praising Putin (as always) and bashing all European leaders. In other words, it’s just another day in Moscow. They couldn’t care less if anyone feels humiliated. In fact, they probably see it as a bonus. pic.twitter.com/r9XmuqgHvi

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) June 6, 2022