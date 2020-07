Emily, prima reacție după ce s-a întors la Acces Direct. “A fost ca un duș rece”

Emily Burghelea, fosta asistentă de la Acces Direct a avut și prima reacție după ce a fost surprinsă ducându-se la sediul emisiunii de la Antena 1. Din mărtursirea făcută pe Instagram, Emily Burghelea s-a dus acolo pentru a-și mai lua niște lucruri care rămăseseră acolo.

Emily, prima reacție după ce s-a întors la Acces Direct

”Am primit o rafală de întrebări legate de “reîntoarcerea” mea la Acces Direct după ce a apărut în presă un material cu mai multe poze făcute de paparazzi la sediul Antena1. Am fost să îmi recuperez hainele rămase acolo. M-am dus singură. Nu am vrut să va iau cu mine pe stories… Fiecare postare mă poate costă scump în instanța, dar acum dacă tot s-a creat acest subiect o să va povestesc. Nu am anunțat pe nimeni de acolo că merg. Le-am făcut o surpriză. Unele persoane mi-au zâmbit, altele s-au uitau urat. Am vorbit cu câțiva oameni care mi-au rămas dragi dar am plecat repede.

”Nu am o armată de avocați de partea mea…dar am dreptatea”

A fost că un dus cu apă rece. Aș vrea să mă înțelegeți, drăgălașilor! Nu vreau să mai discut despre acest subiect… Instanța o să dea verdictul final. Eu am toate probele necesare care dovedesc și că Veronica a fost bătută și că cei de acolo vor să ascundă asta. Dacă trebuie să plătesc că NU am vrut să ascund, cum am mai spus, o să plătesc. Nu am o armata de avocați de partea mea…dar am dreptatea. În mai puține cuvinte, ei îmi cer mie despăgubiri pentru că “le-am pătat” imaginea… Ce lume!!! Încerc să nu mă gândesc la asta. Am plecat la mare. Va țin la curent. Much love, Emily!”, a povestit Emily Burghelea pe Instagram.

Reamintim că tânara și-a dat demisia în direct de la emisiunea Acces Direct, după ce a acuzat că Vulpița este bătută de Viorel și a considerat că nu mai poate ascunde acest lucru. Aceasta a fost înlocuită imediat însă de o altă tânără, pe nume Cosmina Adam.