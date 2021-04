Elon Musk e pe aceeași lungime de undă cu Viorel Lis. A decis deja unde să fie înmormântat

Într-o conversație despre subiecte variate de la fizica tehnologiei bateriilor cu litiu până la povara copiilor cu părinți, Elon Musk s-a deschis și a spus câteva lucruri intime în discuția cu Chris Anderson – fostul editor al Wired.

Potrivit lui Musk, cea mai mare dezamăgire din viața sa va fi dacă oamenii nu ajung pe Marte cât timp el trăiește.

Devenirea unei „specii interplanetare” va fi în cele din urmă cea mai atractivă și sigură speranță de supraviețuire a noastră, spune Musk.

Atât de dedicat este misiunii SpaceX și explorării planetei Marte, încât le-a pus pe cele două în această ordine cu referire la propria sa mortalitate:

„Voi merge dacă pot fi sigur că SpaceX va continua fără mine. . . Am spus că vreau să mor pe Marte, dar nu de la impact. ”

De altfel, și Viorel Lis și-a pregătit toate cele necesare pentru înmormântare. Fostul primar general i-a spus partenerei sale tot ce are de făcut atunci când el va muri. Inclusiv i-a spus acesteia să își găsească pe altcineva.

Când a fost rugat de un membru al audienței să-și amintească cel mai bun sfat pe care l-a primit vreodată, el a răspuns „fizica”.

Conversația s-a îndreptat spre viața personală a lui Musk când Anderson a întrebat despre viața lui ca tată.

Întrebarea finală a venit de la un membru al publicului care a întrebat despre „cea mai mare greșeală” din viața lui Musk.

„Cea mai mare greșeală, în general, este aceea de a paria pe talentul cuiva și nu suficient pe personalitatea lor. Și am făcut această greșeală de mai multe ori. Cred că de fapt contează dacă cineva are o inimă bună. Am făcut greșeala de a crede că uneori este vorba doar despre creier. ”