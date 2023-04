Eliminare șocantă la Survivor România 2023. Concurentul care a părăsit competiția, Daniel Pavel tocmai a anunțat

Consiliul de eliminare de miercuri, 19 aprilie, i-a lăsat fără cuvinte pe telespectatoriin emisiunii Survivor România 2023. În duelul voturilor dintre Alin Chirilă și Carmen Grebenișan, doar unul a ieșit învingător, în timp ce celălalt a fost nevoit să plece acasă. Cine a fost eliminat din concurs.

În consiliul de nominalizare de marți, 18 aprilie, spiritele s-au încins, iar tensiunea a atins cote maxime la Survivor 2023. Aflați în fața prezentatorului Daniel Pavel, membrii tribului Taino s-au dezlănțuit, arucându-și cuvinte dure și acuzații cumplite, unii altora.

Andreea Moromete i-ar fi declarat război lui Alin Chirilă, după ce luptătorul MMA a votat-o pe fosta polițistă, chiar dacă foștii Războinici stabiliseră ca votul lor colectiv să fie Carmen Grebenișan.

Citește și Acuzaţii de trădare şi minciună la Survivor România 2023. Concurenţii sunt la cuţite, situaţia scapă de sub control: „Nu mai pot cu atâta falsitate”

Robert Moscalu, câștigătorul colanului de imunitate, l-a propus pe Alin Chirilă spre eliminare, spre surprinderea telespectatorilor celui mai dur reality show din lume.

Ca de obicei, publicul suveran a hotărât soarta unuia dintre concurenții propuși spre eliminare de la Survivor. Prin urmare, cel care părăsește competiția din Republica Dominicană este Alin Chirilă.

„Am simțit, am avut un sentiment care mi-a prezis acest moment. Înainte de jocul de imunitate câștigat de Robert, am visat în procent de 60% toată această schemă. Sentimentele pe care le-am trăit aici mi s-au dovedit a fi foarte intense și reale.

Sunt împăcat cu gândul, deși mi-aș fi dorit să merg în continuare, dar nu cu orice risc. Vreau să le spun colegilor mei că viața lor continuă și după Survivor și, dacă au fost caractere înaonte, trebuie să fie și aici ca să fie și după.

Să-și asume orice scot pe gură, fiindcă mulți dintre ei sunt doar într-un fel ca să dea bine pe cameră. Eu am fost cum am fost ca să dau bine pentru mine. Am trăit totul foarte intens, am făcut tot ce am simțit aici.

Regret că am ajuns atât de departe la cearta cu Robert, trebuia să o aplanez și să o aduc la mijloc. Am fost tensionat, pentru că s-au adunat mai multe. L-am simțit că a greșit, dar nu a vrut să o recunoască.

Îmi pare rău dacă am supărat pe cineva, nu a fost din răutate. Îmi cer scuze, sper să nu mi le ia personal. Am fost doar într-o competiție, nu am nimic personal cu nimeni.”, a declarat Alin Chirilă la consiliul de eliminare de la Survivor.