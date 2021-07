Eliminare previzibilă la Survivor România. Cine sunt cei doi mari finaliști în Dominicană

Survivor România 2021 și-a luat adio de la unul din cei trei finaliști care au luptat din greu pentru a ajunge în acest punct. Ultima eliminare a show-ului a fost azi pentru a le face loc celor doi care se vor lupta în bătălia finală.

Suvivor România 2021 a făcut ultima strigare înainte de a-și vedea supraviețuitorul suprem. Rândurile au fost destul de strânse între cei trei rămași în competiție. Cu toate astea, detaliile au fost cele care au făcut diferența.

Fanii l-au văzut pe Marius Crăciun obosit încă de la începutul jocului, lucru care a adus și concluzia sa rapid. El a fost primul ajuns la votul publicului, urmărind lupta crâncenă dintre Zanni și Andrei Dascălu. Cel din urmă iată că a ajuns cel dintâi, pentru că Andrei a fost primul numit finalist. Protejatul lui Alex Velea a stat cu mari emoții alături de Războinic.

„Am luptat contra celor mai buni, iar acum am parte de emoții mari. Nu-mi pot lua ochii de la foștii concurenți. E ceva epic ce se întâmplă. Am o stare foarte bună pentru că știu că am făcut tot ce mi-a stat în putință. Sunt alături de cei mai buni, am luptat până la capăt, iar cel mai tare mă bucură că suntem sănătoși, pe picioarele noastre. Asta e cea mai mare realizare, să fii pe picioarele tale și să ajungi în siguranță alături de familia ta”, a declarat Marius Crăciun înainte de votul publicului.

„Sunt foarte emoționat, am palpitații foarte mari. Am vrut să îmi dau ultima suflare pe traseu și să câștig coranul, am câștigat primul joc și am simțit energia. Am crezut că sunt greu de învins, după am intrat cu Andrei la al doilea jos. Eram rupt și transpiram cât eram pe bancă. Am la dureri de mă sparge. Mă doare spatele, piciorul stâng a fost cel mai lovit, mă doare cel mai tare. Am îmcercat să nu arăt asta deloc. Nu am zis niciodată că sunt accidentat.

Mi-a dat doctorul tot ce trebuia să iau pentru dureri și am strâns toate pastilele și nu am luat nimic din ce mi-a dat pentru că aveam încredere că mă vindec singur. Mulți mi-au zis că am un corp dezordonat, dar uite că a fost ordonat pe traseu. L-am julit pe Marius, mă bucură că i-am dat zdravăn, dar îl iubesc maximum. Sunt convins că amândoi sunt demni de tot ce s-a întâmplat pe plan sportiv. Am împărțit traseele în trei inși și sunt mândru că a fost cu ei. Mă bucur că au venit toți să ne susțină. Mă așteptam ca cei din Faimoși să nu vină pentru că orgoliul a fost mare la noi în echipă”

Zanni