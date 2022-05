Eliminare așteptată la Survivor România. Dan Pavel a făcut anunțul înainte de ultima săptămână a competiției

Show-ul Survivor a pus toată România pe jar! Telespectatorii așteaptă cu sufletul la gură să vadă care dintre sportivii rămași în competiția din Republica Dominicană va pune mâna pe marele trofeu. Supraviețuitorul este din ce în ce mai aproape, iar seara aceasta a mai fost scos din schemă un alt concurent care a reușit să țină piept competiției așa cum poate nimeni nu se aștepta. Cine a părăsit în seara aceasta cea mai iubită emisiune sportivă?

Proiectul care se filmează în Republica Dominicană ține cu sufletul la gură mulți români. Telespectatorii le-au urmărit sportivilor slăbiciunile, punctele tari, strategiile, comportamentul și ambiția pe tot parcursul concursului care se apropie cu pași repezi de final.

Urmează ca în curând să vedem cine va ține în brațe marele trofeu, dar și premiul la care mulți au visat în toate aceste luni. Unul singur se va putea bucura de toate acestea.

Seara trecută am aflat că Elena Chiriac a fost cea salvată. Băieții pe care i-a învins au fost surprinși de atitudinea ei și de faptul că a reușit să îi învingă parcă legată la ochi. Alex Delea a mărturisit că e clar că a fost ziua ei.

Tot în ediția de ieri fanii show-ului s-au despărțit de Marian Drăgulescu.

În show au mai rămas doar concurenții: Blaze, Alex Nedelcu, Elena Chiriac, Alex Delea și Ionuț Popa. Aceștia se luptă pentru marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

La nominalizarea după votul colectiv îi avem pe Alex Delea și Elena. Ionuț Popa cu imunitate o nominalizează pe Oana, sportiva care părăsește competiția în seara în ediția de azi, 24 mai.

,,Mă doare inima. Am crezut în șansa mea până la final. Am lupta și mi-a fost greu, dar sunt atât de mândră că am ajuns până aici încât nu pot să plâng. Sun recunoscătoare, m-am maturizat și am învățat atâtea lecții. Nu pot să ofer nimic la schimb”, a spus Oana la final de consiliu.