Elevii vor desființarea intrării separate pentru profesori în școli. Răspunsul unei profesoare a stârnit un val de reacții

O lege nescrisă, dar care este aplicată și respectată în toate școlile și liceele din România, de zeci de ani, ar putea să dispară, însă propunerea nu a fost primită cu brațele deschise. Elevii vor desființarea intrării separate pentru profesori în școli, însă răspunsul unei profesoare a stârnit un val de reacții.

Cu toate că nu există nicio prevedere legală ce stabilește separarea căilor de acces pentru elevi și angajații din învățământ, de zeci de ani, în toate școlile și liceele din România este o regulă respectată cu sfințenie.

Lucrurile s-ar putea schimba, însă. Elevii vor desființarea intrării separate pentru profesori în școli, recomandarea se regăsește printre propunerile privind noul Statut al Elevului în Raportul realizat de Consiliul Național al Elevilor la finalul anului, potrivit Edupedu.

În timp ce elevii primesc cu brațele deschise propunerea, în rândul cadrelor didactice se formează două tabere. Reacția unei profesoare a stârnit un val de nemulțumiri.

Opinia cadrului didactic a fost dezbătută în mediul online. Printre cei care au criticat poziția profesoarei este și Ioana Chicet-Macoveiciuc, cunoscută în mediul online ca „Prințesa Urbană”.

A continuat cu o poveste emoționantă și impresionantă trăită de o familie de români în Olanda, într-un sat cu 17.000 de locuitori, al cărei băiețel a avut mari dificultăți lingvistice.

„Ne-am mutat în Olanda în septembrie 2023. Cea mai mare îngrijorare a mea a fost adaptarea băiețelului meu la școală. (…)

Totuși, nu despre adaptarea lui vreau să zic în acest text, ci mai degrabă despre ce mi s-a întâmplat astăzi, în prima zi după vacanța de iarnă.

L-am adus la școală și am așteptat, ca de obicei, la geamul grupei lor ca să-l văd când intră și să mă vadă. E ritualul nostru. În timp ce stăteam la geam, învățătoarea deschide geamul și îmi zice că are ceva pentru mine. Am fost destul de surprinsă, evident. Ea scoate dintr-o cutie o carte pentru copii și mi-o dă. Era o carte în limba neerlandeză cu traducere în română. Mi-a zis că a comandat-o pentru băiețelul meu și mă roagă să i-o citesc până când reușește să o înțeleagă bine, apoi să o aduc înapoi învățătoarei ca să-i citească și ea. Apoi mi-a zis că în vacanță a început să învețe româna pe Duolingo și mi-a spus câteva cuvinte. A zis că vrea să învețe fraze și cuvinte de bază ca să-l poată ajuta pe copilul meu să se adapteze mai ușor. Vrea ca el să simtă că și alții vor să-i cunoască limba și că se face efort pentru el.

A recunoscut învățătoarea că e foarte grea limba română dar că îi place și nu se lasă până nu reușește să lege câteva propoziții cu el.

Ce am făcut eu – am plâns. Am simțit că vreau să o îmbrățișez și i-am mulțumit de multe, multe ori. Sincer, nu am crezut că se poate să facă un învățător asta și am simțit că face asta și pentru mine ca să mă asigure că copilul meu va fi bine și ea îi este alături.

Am vrut să împărtășesc aceasta cu cât mai mulți oameni, din cât mai multe locuri, nu ca să arăt că aici e cel mai bine, ci pentru că vreau ca ceea ce face această învățătoare să inspire alți dascăli de oriunde din lume, să ajute un copil așa cum este ajutat al meu. Sau poate pur și simplu, acest gest va încolți dorința unei persoane de a ajuta pe cineva și de a arăta că profesionalismul și bunătatea pot merge împreună.

Vă mulțumesc că ați citit până la capăt»”, a scris, pe Facebook, „Prințesa urbană”.