Elena Udrea a fost vizitată de fiica sa în ziua în care a împlinit 50 de ani. Mesajul emoționant al lui Adrian Alexandrov

Elena Udrea a împlinit 50 de ani, dar a avut o aniversare mai puțin plăcută. Fostul ministru a sărbătorit după gratii, dar bucuria cea mare i-a fost adusă de fiica sa, care a vizitat-o la penitenciar. Ce mesaj emoționant a transmis Adrian Alexandrov, iubitul vedetei, cu această ocazie importantă.

După un lung și complex proces ce a durat mai mult de șapte ani, Elena Udrea a fost definitiv condamnată anul trecut la o pedeapsă de șase ani de închisoare cu executare în cadrul dosarului „Gala Bute”. În acest caz, fostul ministru a fost acuzat de luare de mită, dare de mită și abuz în serviciu.

De-a lungul întregului proces, partenerul său de viață a rămas alături de ea, demonstrând nu doar susținere emoțională, ci și un angajament deosebit față de fiica pe care o au împreună. Celebrul om de afaceri s-a dovedit a fi un tată implicat și devotat, asigurându-se că nu îi lipsește nimic micuței.

Elena Udrea a fost vizitată ieri de către iubitul și fiica sa, cu ocazia împlinirii a 50 de ani. Chiar și după gratii, aceștia s-au asigurat că nu va fi singură de ziua ei și i-au dus chiar și un tort, pentru a se simți cât mai bine în această zi mare, pe care ar fi trebuit să o petreacă cu toți cei dragi, acasă.

”Am avut azi vizita săptămânală, care ține două ore. Am găsit-o fericită că am reușit să ajungem la ea, am venit cu cea mică. I-am cântat La mulți ani, s-au ținut în brațe”, a spus Adrian Alexandrov.