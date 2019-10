Elena-Roxana, în comă, într-un spital din Austria. Descoperire tristă despre familia tinerei. Medicii nu o pot salva fără acordul ei

Elena-Roxana, românca fără familie, este în comă într-un spital din Austria.Descoperirea tristă despre apropiații ei. Medicii nu o pot salva fără acordul lor.

Elena-Roxana Voin, românca din Târgu Jiu fără familie, abandonată într-un spital din Austria, se află în comă. Elena provine dintr-o familie dezorganizată din județul Gorj și, potrivit cărții de identitate, este din Târgu Jiu, unde ar avea o mătușă, dar, conform datelor de pe pagina de Facebook, ultimul domiciliu în România a fost în comuna Pincești, Bacău. Tânăra are nevoie de o intervenție pentru a se încerca salvarea ei, însă medicii nu o pot opera fără acordul familiei.

Noi detalii

Conform reporterilor Observator, care au luat legătura, luni, cu un individ care spune că soția lui a fost colegă la locul de muncă cu Elena-Roxana, fata a căzut și s-a lovit la cap, iar acum este în comă, într-o unitate medicală din Innsbruck. De asemenea, conform sursei menționate, un frate al Elenei ar fi la muncă în Spania. Cât despre domiciliul din Bacău, s-au făcut investigații, iar primarul localității a venit cu detalii.

Edilul a explicat că a fost la adresa din buletin, iar proprietarul i-a povestit că fata ar fi avut o relație, în 2013, cu fiul său. La acea vreme, cel din urmă a ajutat-o să își reînnoiască buletinul. Acum, cunoscuții, sprijiniți de oameni cu suflet, au lansat un apel, pentru a i se găsi familie: ”Se numeste Voin Elena-Roxana din Tg Jiu se afla in Coma in Austria. Are nevoie Urgent de o operatie,dar fara acordul familiei nu o opereaza. Daca o recunoaste cineva sa anunte familia”, este textul anunțului.