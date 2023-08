Elena Ionescu s-a despărțit, dar toamna îi aduce vești bune. Ce se întâmplă în viața vedetei: „Încep în forță” EXCLUSIV

Când toată lumea se aștepta să facă pasul cel mare alături de iubitul grec, iată că fosta solistă a trupei Mandinga și Giorgos Athanasiadis au decis să meargă pe drumuri separate. Cei doi s-au despărțit de mai mult timp, însă artista a confirmat separarea în urmă cu doar câteva săptămâni. Așadar, dacă pe plan sentimental lucrurile nu merg prea bine pentru cântăreață, aceasta a decis să petreacă mai mult timp alături de fiul său și, mai mult decât atât, s-a axat pe noile sale proiecte muzicale. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, câștigătoarea show-ului “Survivor 2020” ne-a spus cu ce s-a ocupat după despărțirea de iubitul grec.

Toamna o așteaptă pe Elena Ionescu cu multe evenimente, concerte și proiecte muzicale! În ultimul timp, artista a petrecut mult timp în studioul de înregistrări, axându-se pe viața sa profesională. Elena a pregătit noi piese cu artiști faimoși.

În exclusivitate pentru Playtech Știri, fosta solistă a trupei Mandinga ne-a oferit declarații despre noua perioadă din viața ei.

Apoi, o să fac o nouă colaborare, o piesă care are legătură 100% cu ceea ce fac eu. Băiatul care va fi, va fi din străinătate. Am intrat în studio și am făcut 3 piese deja pentru toamna aceasta. Mai trebuie doar să facem clipurile pieselor, să le finisăm. Dacă aș putea să fac o colaborare cu oricine, aș face cu Marc Anthony, ar fi pentru sufletul meu.

Elena își amintește de prima sa apariție pe scenă, în fața publicului:

”Aveam emoții mari. Aveam 6 ani jumate. Eram în Caracal, erau zilele orașului, am urcat pentru prima data pe scenă. Am cântat o piesă, ”Scufița Roșie” se numea piesa, o învățasem la grădiniță și mi-am făcut curaj să o cânt acolo.

Câștigătoarea concursului sportiv “Survivor 2020” are un fiu în vârstă de 5 ani, care îi aduce în fiecare zi motive de bucurie. Răzvan Andrei este motivul pentru care zâmbește în fiecare zi.

Elena Ionescu recunoaște că în ultimul timp a simțit nevoia să petreacă mai mult timp alături de cel mic.

”Răzvănel a fost în vacanță. Este la grădiniță de un an, el are acum 5 ani, dar am petrecut mai mult timp împreună. Am simțit nevoia să stau mai mult cu el, având în vedere că plecam tot timpul. L-am menajat din punctul ăsta de vedere și l-am dus mai rar.

Nu îi place foarte, foarte tare la grădiniță, nu știu de ce, dar facem împreună temele acasă. Deja ne pregătim pentru clasa 0, la anul merge la școală. El este una dintre cele mai mari realizări din viața mea. Mă simt o femeie împlinită din toate punctele de vedere.

Am preferat să facem mici vacanțe împreună, ne mai gândim unde să mergem săptămâna asta, pentru că este o săptămână mai liberă.”, ne-a mai spus bruneta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.