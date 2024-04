Electric Castle 2024, când are loc și cine sunt artiștii care urcă pe scenă. Cât costă un abonament

Electric Castle 2024 a ajuns la a 10-a ediție și promite patru zile de distracție garantată cu peste 300 de artiști din toate genurile muzicale. Festivalul are loc la castelul Banffy din Bonțida, Cluj-Napoca, între 17 și 21 iulie. Cu 10 scene și artiști de renume mondial, festivalul este unul dintre cele mai așteptate evenimente ale verii, atât de români, cât și de turiștii străini care vor să se distreze în România.

Artiștii anunțați de la Electric Castle

Peste 300 de artiști din toate genurile muzicale vor urca pe scenele festivalului Electric Castle anul acesta.

Massive Attack, Bring Me The Horizon, Queens of The Stone Age, Chase and Status, Sean Paul și Paolo Nutini sunt capul de afiș al ediției cu numărul 10 din cel mai așteptat festival al verii.

Sunt cinci zile de petrecere în care Nina Kravitz, Hernan Cattaneo, DJ Shadow, Kungs, Todd Terje și mulți alți DJ-i vor face deliciul tinerilor care vin la Cluj pentru festival.

Totodată, Sasha și Bonobo revin la Castel după ce au avut un succes masiv la primele ediții.

Iubitorii de rock au toate motivele de bucurie, pentru că pe scenă vor apărea frații Max și Igor Cavalera, fondatorii Sepultura, Sleaford Mods, Death Cult, She Watts Revenge, Palate Royale și multe alte trupe rock.

Pasionații de ritmuri latino, africane sau orientale vor avea parte de artiști precum iLe, Derya Yildirim & Group Șimșek.

Și artiști români ajung la Bonțida: Subcarpați, Vița de Vie, Coma, Vama, Irina Rimes, Byron, Delia, CTC sau Șuie Paparude sunt doar câteva nume mari care vor întreține atmosfera.

Electric Castle 2024, când are loc și cât costă un abonament

Festivalul Electric Castle ajunge anul acesta la a 10-a ediție și va avea loc în perioada 17-21 iulie.

Evenimentul are loc în Castelul Banffy, din Bonțida, aflat la 30 de km de Cluj-Napoca, un loc spectaculos care pe vremuri era cunoscut drept Versailles-ul Transilvănean.

Prețurile pentru Electric Castle sunt următoarele:

General Access Pass – Abonament 5 zile – 747,60 RON

Premium Pass – Abonament 5 zile – 1.608,14 RON

Camping Pass – 317,32 RON

Youth21 – Abonament 5 zile – 532,45 RON

Festivalul oferă și opțiuni de cazare în interiorul curții castelului, de la corturi simple, corturi Igloo XL, la facilități precum căsuțe de patru persoane stil Lodge, cabine, capsule, corturi Hygge, căbănuțe de lemn.

Opțiunile de cazare încep de la 20 de euro pe noapte și pot ajunge până la 136 de euro pe noapte. Cei care vin la festival au și opțiunea de camping cu rulotă, care pornește e la 50 de euro pe noapte, adică 250 de euro pentru cinci zile.