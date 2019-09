El este sosia lui Celentano din Las Fierbinți. După trei beri, e mai ceva ca personajul de la PRO TV

Cum orice naș își are nașul, până și Celentano are concurență acerbă…la numerele de pahare. Sosia personajului pe care Adrian Văncică îl interpretează în Las Fierbinți a fost găsită! Cum arată, cine este și cât de tare se aseamănă cu personajul, la doar trei beri distanță!

Mitică, la trei beri distanță de rolul veritabil din Las Fierbinți

Adrian Văncică a recunoscut că a lucrat în detaliu pentru a putea da naștere personajului Celentano din Las Fierbinți, ispirat de un bărbat din Fierbinți-Târg. Mitică, sosia sa, n-a avut nevoie de mai mult de trei beri pentru asta. Buhnici.ro l-a descoperit pe cel care seamănă izbitor cu personajul din cel mai iubit serial de comedie al românilor. Ce-ai făcut, Bobiță? Face ce face și seamănă cu Celentano! Dacă Văncică ar avea cumva vreo problemă, producătorii ar avea pe cine să conteze. Poate nu s-ar ține de replici, dar sigur ar scoate câteva scene comice din Mitică. Până la urmă, improvizația are și ea un farmec aparte.

„Nu mi-a spus nimeni că semăn cu Celentano. Dacă mai încep să și cânt…am auzit de Celentano, Adriano Ccelentano. Sunt doi, mai e celălalt, dar sunt doi! Nu am auzit de ăla din Las Fierbinți! N-am urmărit, nu am televizor, nu știu de Văncică. Nici serviciu nu am, mi-e greu”

Mitică, sosia lui Celentano

Mitică, om de lucru

Mitică nu are un loc de muncă de câțiva ani buni, se plânge el, și nu are unde să stea. Întrebat de George Buhnici dacă se consideră un om șmecher, acesta a răspuns vehement că nu, în schimb crede că este…un om de lucru.

Cu toate că susține că nu are bani și de niciunele, jurnalistul l-a găsit puțin cam atins de licoarea lui Bachus, spășit de tehnologia ce continua să-i fure chipul și de interviul pe nepregătite care îi aducea în prim-plan personaje de care nu a mai auzit vreodată.