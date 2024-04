El e românul care îi spală mașinile Regelui Charles: ‘M-au sunat oamenii lui’

Un român a avut ocazia să presteze servicii pentru Familia Regală. Deține propria lui spălătorie, unde au ajuns chiar și mașinile Regelui Charles. Cum a ajuns să aibă o asemenea afacere și ce l-a determinat să renunțe complet la România.

Mulți români se plâng de situația de la noi din țară și aleg să plece în străinătate pentru o viață mai bună. La fel a fost și în cazul lui Eugen Tudose e din Tecuci, care a ales să se stabilească în Marea Britaniei.

Ajunsese să producă tot mai puțin în România, motiv pentru care a decis să își facă un rost peste hotare. Până și-a găsit de lucru, a trecut prin clipe grele și a făcut eforturi inimaginabile. Ajunsese să doarmă pe unde apuca și să facă eforturi pentru a supraviețui.

„Am venit în Anglia acum șapte ani, cu 100 de lire în buzunar. Timp de două săptămâni, ca să mă pot descurca cu banii, am cheltuit cel mult două lire pe zi și am dormit pe scaunele de la Victoria Coach Station”, a spus tânărul într-o poveste relatată pentru pagina de Facebook AnunțulUk.

Tânărul nu s-a întrebat ce va lucra când va ajunge în Marea Britanie, ci tot ce conta era să găsească o ocupație. Apoi, a descoperit un loc de muncă la spălarea mașinilor, la Jaguar Land Rover. A făcut acest lucru timp de patru ani și apoi a decis să își deschidă propria afacere, după ce a realizat că englezii nu dau doi bani pe mașinile clienților.

„În ultimul an de muncă la Jaguar am decis să îmi deschid propria mea firmă de spălătorie, oferind servicii la domiciliul clienților. Calitatea devastatoare de la spălătoriile din UK m-a determinat să încep o asemenea afacere”, își amintește azi Eugen.

Eugen a cunoscut celebritatea prin spălarea și curățarea limuzinelor unor personalități britanice de seamă. Primul care l-a contactat a fost nimeni altul decât boxerul Chris Eubank, fost campion mondial, alături de care a fost prezentat într-un articol dintr-o publicație din Coventry în 2022.

Ulterior, în data de 3 martie a acestui an, Eugen a revenit în atenția publicului, alături de Eubank. Eugen spunea atunci cât de surprins a fost când Eubank l-a contactat pentru prima dată pentru a-i spăla și curăța Rolls Royce-ul în valoare de 375.000 de lire sterline. Acesta a mărturisit că aceasta a fost, probabil, cea mai scumpă mașină la care a lucrat până în acel moment.

Când Eubank l-a sunat pentru a doua oară și l-a chemat din nou la serviciu, românul a fost extrem de încântat. Românul a mai dezvăluit că Eubank i-a spus că va plăti dublu pentru serviciul de curățare a mașinii sale în aceeași zi în care a sunat, deoarece Eugen lucrează de obicei după program. Așa a ajuns să devină cât mai celebru și apreciat de marile celebrități ale lumii.

„Nu știam prea multe despre el ca boxer, dar evident că avea o mașină foarte frumoasă. Din toate companiile din zonă a numit-o pe a mea, ceea ce înseamnă că trebuie să am recenzii bune și să ofer un serviciu de bună calitate. Am fost foarte fericit și sper că voi primi recomandări suplimentare după asta”, declara Eugen pentru Coventry Telegraph.

Pentru că este serios și oferă calitate înainte de toate, a ajuns să spele și mașinile Casei Regale. Are o mulțime de recenzii pozitive în mediul online, mulți îl cunosc drept un om serios, motiv pentru care și bijuteriile pe patru roți ale Regelui Charles i-au trecut prin mână.

Acesta a fost contactat de responsabilii de la Casa Regală și a mers direct la fața locului să semneze un contract, însă este convins că membrii Familiei Regale nu știu cine este în spatele acestor servicii. A fost de acord cu mai multe clauze și condiții și tot ce a rămas a fost să își facă bine treaba.

Indiferente despre ce mașină este vorba, o tratează la fel. Se asigură că totul este impecabil la sfârșit și clientul pleacă mulțumit.

„Cum am ajuns să spăl mașinile regelui? Regele, cu siguranță, nu știe că eu sunt cel care îi spală mașinile. M-am trezit, într-o zi, cu un telefon de la oamenii lui, după care am mers la unul dintre palatele lui și am semnat un contract cu anumite clauze de confidențialitate. Îmi fac treaba cu seriozitate maximă, când spăl o mașina nu contează că e a regelui sau a altcuiva”, a mai spus tânărul, care nu are de gând să revină curând în România.