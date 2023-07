Educația strictă pe care a primit-o Daniel Pavel în liceu: ”A fost un Survivor și e bine că m-a călit” VIDEO EXCLUSIV

Daniel Pavel și Ana Maria Pop sunt împreună de aproape 2 ani și reușeșc fără eforturi să fie compatibili. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, cei doi îndrăgostiți ne-au povestit cum erau în liceu și care erau materiile pe care le detestau.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop, cuplul inedit

Daniel Pavel și Ana Maria Pop au amintiri frumoase din perioada liceului. Iubita prezentatorului TV a fost olimpică la română și la engleză, dar își permitea și escapade la munte iarna, în timpul școlii.

Vezi și: Ana Maria Pop, detalii despre nuntă. Când va avea loc marele eveniment: ”Pot să spun că sunt pregătit” EXCLUSIV VIDEO

“Anii de liceu au fost cu disciplină, cu milităria dată jos din pod”, spune Daniel Pavel.

Prezentatorul Survivor și-aduce aminte de anii de liceu

Prezentatorul reality show-ului Survivor a fost de mic un explorator și înainte de a lucra în televiziune, a avut o carieră în marină. În schimb, iubita lui, s-a reorientat spre finalul liceului spre avocatură, domeniu care o ajută inclusiv în gestionarea contractelor iubitului ei.

Playtech Știri: Cei mai frumoși ani sunt anii de liceu. Cum erați în adolescență?

Daniel Pavel: Chiar este o mărturisire pe care o fac în premieră la tine. Școala care se vede în spate, acolo, este școala 88, școala generală pe care am absolvit-o, eu am stat aici, în cartier, și am plecat la liceul de marină, la Constanța. E chiar bluza mea din ținuta de vară, de atunci. Deci pentru mine anii de liceu au fost cu disciplină, cu milităria dată jos din pod, departe de casă, a fost un Survivor și e bine că m-a călit!

Ana Maria Pop se îmbraca mai rebel

Ana Maria Pop: La polul opus, pentru mine nu a fost militărie, deși tatăl meu e general. Nu, a fost relaxant, am învățat, prindeam foarte repede și aveam o siguranță de sine. Și de asta îmi permiteam și să mă îmbrac mai rebel sau să lipsesc câte două săptămâni și să motivez absențele, plecam, de exemplu, cu placa la schi. Am avut o perioadă de liceu superbă și a fost cred că cea mai frumoasă perioadă din viața mea.

Vezi și: Planurile pe care le au Ana Maria Pop și iubitul ei. Ce a spus iubita vedetei TV despre căsătorie

Care a fost materia preferată, dar materia pe care o urai?

D.P: Toate materiile care urmau să-mi folosească în Academia Navală, acesta era țelul, deci tot ce ținea de matematică, fizică erau la mine, dar și limbile străine și literatura, mi-a plăcut istoria foarte mult. Nu știu dacă am urât vreodată ceva. Deci mie personal mi-au plăcut toate. Ce nu-mi plăcea poate că nu am avut educația antreprenorială, că nu am învățat ce să facem cu banii, cum să aplicăm un CV, asta nu se făcea în anii mei și asta nu mi-a plăcut.

Ana Maria Pop: Evident la polul opus, pentru că ne completăm, eu nu suportam fizica, matematica, științele exacte. În schimb eram foarte bună, olimpică la limba română, la engleză și ca atare și la bac am luat 10 la materiile pe care mi le-am ales.

Daniel Pavel și testat limtele. “Am vrut să văd ce e dincolo de limite”

De ce ai ales liceul de marină?

D.P: Parcul acesta IOR a fost baza de explorare, am vrut să văd ce e dincolo de limite. Eram în comunism în anii aceia, până la 14 ani am fost în comunism, voiam să explorez, să fiu ceea ce sunt azi Îmi plăcea Indiana Jones, îl vedeam pe casetele video, normal, subteran așa, și am vrut să fiu dincolo de orizont și am ajuns, slavă Domnului!

Vezi și: Ana Maria Pop, primele declarații despre un copil. Ce a anunțat VIDEO EXCLUSIV

Ana Maria Pop a ales avocatura

Tu de ce ai ales să fii avocat?