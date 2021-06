Ea este femeia care i-a ‘rupt’ sufletul lui Fulgy. După cine suferă fiul Clejanilor

Cine i-a ajuns la inimă celebrului fiu al soților de la Clejani? Fulgy a avut sufletul rupt după despărțirea de ea. Povestea de iubire dintre ea și cunoscutul artist se zvonește că nu ar fi fost de lungă durată, dar a fost foarte intensă. Cum și-a expus vedeta suferința și trăirile avute?

Fiul soților de la Clejani este la vârsta la care iubirea se trăiește încă extrem de intens. Cunoscutul artist nu se bucură de tinere care să-l dorească pentru ceea ce este, ci pentru cine este, a susținut acesta în repetate rânduri în cadrul unor interviuri televizate. Dan Manole a scos prima piesă care este dedicată unei fete speciale care va rămâne încă o vreme în sufletul lui, moment marcat de un posibil viitor hit muzical.

Moștenitorul lui Ioniță de la Clejani și-a pus toate gândurile și emoțiile pe foaie, ulterior le-a pus pe ritmurile dragi inimii sale. Fanii au fost extrem de încântați de cadoul făcut, iar mulți dintre ei s-au și regăsit printre rânduri.

”Mi-e dor de tine/ Te vreau, te vreau, te vreau lângă mine/ Doar tu, doar tu îmi știi sufletul/ Te iubesc acum/ Doar tu, doar tu, îmi cunoști sufletul, mi-e dor de tine, puiu/ Facebook, Insta, Insta/ Mi-e dor de tine/ Mi-e dor de tine/ Pe Tik Tok, pe Facebook, pe Instagram, pe YouTube/ Zi de zi, o lună, n-am cum să uit ce-ai făcut pentru mine/ În mine plânge inima/ Îmi doresc să mă ierți”, sunt câteva dintre versurile piesei lui Fulgy.

Reacțiile au fost și ele pe măsură, iar una dintre fane și-a expus clar bucuria vizavi de melodie: ”Nu stiu ce e asta, dar imi placeeeee. Tu ai talent orice ai creea.. Îmi imaginez ca e ceva naspa in sufletul tau, dar Dumnezeu da putere celor slabi sa treaca peste. Sper sa nu iti mai dezamagesti parintii si sa rupi topurileee”, a scris o fană în comentariile piesei.

”Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodistrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”

Dan Manole aka Fulgy (Sursa: Antena Stars)