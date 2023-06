Ea este cea mai bogată femeie din România. Are sute de oameni care lucrează pentru ea şi bodyguarzi care o păzesc mereu

Cea mai bogată româncă din lume trăiește ca în povești, o viață în puf, după ce a renunțat la cariera de model și a început o viață nouă, undeva departe de România.

Fostă Miss România, Anca Verma este o femeie de afaceri de succes și este cunoscută drept cea mai bogată româncă din lume. Cu numele ei de fată, Anca Neacșu, a avut o carieră de model în Europa, înainte de a se căsători cu Abhishek. Ea a absolvit Universitatea din Galați și a obținut un master în inginerie. Anca s-a remarcat în lumea modelingului, după ce a câștigat titlul de Miss România, dar în scrut timp a renunțat la această activitate

Ulterior, Anca s-a căsătorit cu afaceristul indian Abhishek Verma, pe care l-a cunoscut în timpul unei călătorii în străinătate, acesta fiind deținătorul unei averi impresionante, pe care a obținut-o prin intermediul vânzărilor de armament. Cei doi au împreună o fiică, iar Anca este președintele Olialia World, o companie care a devenit lider pe piața indiană a bunurilor de larg consum, datorită gamei variate de produse. Aceasta produce țigări, băuturi spirtoase și carbogazoase, produse lactate și altele. Averea familiei Verma se ridică la miliarde de dolari.

Anca Verma trăiește ca în basme sau ca în filmele de la Bollywood. Ei locuiesc într-un palat, unde piesele de mobilier sunt poleite cu aur, călătoresc cu Orient Express și sunt mereu păziți de gărzile lor de corp atunci când se află la diverse evenimente. Aceștia distribuie mai multe filmulețe în care își prezintă cele mai importante activități din viața lor, chiar pe canalul lor de YouTube.

De asemenea, femeia de afaceri a declarat că familia ei face parte din patrimoniul cultural al oamenilor bogați din India, însă nu a dorit niciodată să renunțe la cetățenia română.

”În multe ocazii am primit oferte de a intra în politica din India, dar am refuzat, deoarece nu vreau să renunț la cetățenia română. Suntem o parte din patrimoniul cultural bogat al familiilor din India, unde am devenit o figură bine cunoscută în India socială, în politică și în cercurile de afaceri.”, a spus Anca într-un interviu din 2017 pentru voceata.eu.