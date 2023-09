E oficial. Rivaldo a devenit acționar la Farul Constanța. Primele imagini și declarații

În urmă cu trei zile apăreau primele informații cu privire la posibilitatea aducerii celebrului fotbalist brazilian Rivaldo în acționariatul de la Farul. Astăzi, așa cum a fost anunțat în conferința de presă, este oficial, Rivaldo a devenit acționar la Farul Constanța.

În conferința de presă susținută astăzi, Gică Hagi a făcut oficial anunțul venirii fostului mare fotbalist brazilian Rivalod în proiectul de la Constanța.

Actuala campioană, Farul Constanța, va deveni un proiect și mai important, odată cu această mutare, iar așa cum promitea ”Regele” Hagi, echipa constănțeană va deveni ”un club foarte puternic”:

”Am promis în urmă cu doi ani că trebuie să devenim un club foarte puternic, care să își propună mereu obiective tot mai importante, pentru că Farul reprezintă un brand, este echipa tuturor constănțenilor, a tuturor dobrogenilor.

Nu mai este niciun secret din faptul că doresc să am alături parteneri puternici, să vând acțiuni, așa cum am spus în diverse situații, pentru că Farul trebuie să devină un club din Top 3 în România. Am reușit în ultimul sezon ceva fantastic prin câștigarea campionatului, dar pentru a ne dezvolta în continuare este nevoie de parteneri puternici. Este o mândrie că o personalitate mondială, un lider așa cum este Rivaldo, a decis să se alăture clubului nostru.

Faptul că un campion mondial, un Balon de Aur, un câștigător de Champions League a decis să vină la Farul dovedește să am muncit bine până în prezent și că am arătat încredere, siguranță prin proiectele pe care le dezvoltăm. Este un nou pas pe care ni l-am propus, acela de a deveni cei mai buni”, a spus Gică Hagi, conform comunicatului emis de Farul Constanța.