E oficial! Ce va face Simona Halep în 2024. Primele declarații ale ei: ”Probabil n-o să mai am şansa”

Simona Halep regretă și acum faptul că nu a putut reprezenta România la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Cu toate acestea, fostul lider mondial al tenisului românesc a luat o decizie radicală. Ce va face peste trei ani. Fanii ei au rămas mască.

Simona Halep este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume, lucru știut de întregul mapamond. Fostul lider mondial are o carieră fulminantă și de succes la nici 30 de ani, dar, cu toate acestea, sportiva originară din Constanța are un singur regret.

Simonei Halep încă îi pare rău că nu a putut participa la Jocurile Olimpice de la Tokyo din cauza unei accidentări grave la gamba piciorului stâng. Regretul ei a fost cu atât mai mare cu cât își dorea din tot sufletul să aducă acasă o medalie prețioasă de la Olimpiadă. Cu toate astea, nu

Deși problemele de sănătate au obligat-o să renunțe la participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, Simona Halep nu renunță la ideea de a aduce acasă o medalie de aur, premiul la care toți sportivii de performanță visează.

„Vreau să cred că mai am totuşi o mică şansă la Paris, în 2024. Dar vreau să iau pas cu pas şi an cu an. Am de gând să joc trei ani, dar nu ştiu cum va fi. Parisul este oraşul meu preferat şi cu siguranţă o să fie plăcut dacă ajung acolo”, a declarat Simona Halep.