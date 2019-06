După Exatlon, Giani Kiriță a devenit impresarul lui Cătălin Cazacu. Ce contract i-a găsit fostului coleg de la Kanal D

Giani Kiriță este noul impresar al lui Cătălin Cazacu. Prietenia lor era bine cunoscută încă de la participarea la Exatlon. Mai nou, aceasta s-a extins și în sfera afacerilor.

Giani Kiriță este impresarul lui Cătălin Cazacu

Exatlon se pare că i-a unit extrem de tare, astfel că la mai bine de un an de la finele competiției, timpul îi regăsește tot împreună. Cătălin și-a făcut debutul ca actor, așa că Giani are acum mare grijă să îl promoveze. Anul acesta a fost unul fructuos pentru Cazacu. După ce faima l-a ajuns din urmă odată cu participarea la show-ul sportiv renumit, a ajuns unul dintre moderatorii emisiunii Vulturii de noaptea, iar mai apoi a debutat pe marile ecrane făcând parte din distribuția „Faci sau Taci”, film produs de Iura Luncașu care a avut un real succes. Fostul fotbalist dorește dorește de la Luncașu să-i ofere prietenului său un rol mai mare în a doua producție.

„Am fost la premieră și… ce pot să zic? Am crezut că joacă mai mult! Am așteptat și am așteptat… și am așteptat… Și când a venit, a dat doi pumni, i-a bătut pe ăia. Am zis «ăsta e al meu!». Urmează partea a doua. Sper să-l văd mai mult în al doilea film. Că dacă nu mai vin eu la cinema, pierdeți mult. Sunt un spectator important”, a spus, amuzat, fostul fotbalist.

Cazacu: „Nu sunt foarte departe să vărs o lacrimă de fericire”

Cătălin Cazacu s-a arătat foarte fericit și mândru de reușita sa într-un domeniu în care poate n-ar fi visat niciodată. „«Faci sau Taci» a fost primul meu proiect cinematografic și Doamne ajută să nu fie ultimul! Iura a avut încredere în mine și sper să aibă și pentru al doilea, mai ales că eu am fost în caravana aia prin toată țara și în toate sălile s-a râs cum nu s-a râs la multe alte filme, iar asta mă bucură, mai ales că oamenii sunt reticenți la filmul românesc. Cred că s-a pus o temelie foarte bună pentru ce va urma”, a spus Cătălin Cazacu.