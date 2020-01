După ce se zvonea că divorțează, Anca Țurcașiu și soțul ei au făcut totul public. Unde au plecat cei doi

Prin 2017 lumea mondenă din România afla din presa de cancan despre decizia Ancăi Țucașiu de a divorța, după aproximativ 20 de ani de conviețuire împreună. Cristian Ţânţăreanu, nașul celor doi a fost singurul care u a fost surprins de această decizie, ba mai mult de-atât, a făcut și anumite dezvăluiri din viața intimă a celor doi.

Cristian Ţânţăreanu, la momentul aflării veștii, spunea în presă că cei doi practicau un anume mod de viața, intimă, dar se pare că nu ă sta a fost motivul, ci neînțelegerile dintre cei doi au dus la acest moment.

La numai câteva zile, Anca apărea în presă spunând că nu este adevărat, și că ea nu va divorța de medicul Cristian Georgescu, cu care are și un fiu spunând că:

„Nu am divorţat şi nici nu am de gând. Totul este o invenţie, o aberaţie. Ojoacă ce s-a transformat dintr-un răspuns în bătaie de joc în altceva. Cineva m-a întrebat de o sută de ori dacă am divorţat. Eu i-am spus tot de atâtea ori că nu am divorţat. Dar mi-a spus că ştie sigur că am divorţat şi în bătaie de joc i-am spus că dacă ştie mai bine înseamnă că aşa e. Dar se pare că totul a fost împotriva mea. Seara am fost împreună cu soţul meu de mână la un eveniment.

Asta este culmea că nu am fost văzută acolo, împreună. Iar a doua zi am plecat la Bacău, unde am avut spectacole. M-a luat prin surprindere aiureala şi avalanşa asta. Mai ales că eu sunt un om atât de discret, elegant. Sunt la locul meu şi nu mă interesează niciun fel de discuţie cu nimeni. Nu sunt interesată să apar pe genul acesta de subiecte. Ţânţăreanu e un năstruşnic şi un glumeţ. Un tip care face afirmaţii, aşa se joacă mereu şi a cam exagerat. De fapt, cu siguranţă, a exagerat. M-a supărat, dar eu îl iert”, a declarat Anca Ţurcaşiu.