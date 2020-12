Drama vedetei care a pierdut 15 sarcini. Medicii i-au zis că nu va fi mamă, dar miracolul a apărut în pandemie

Deşi medicii i-au zis că nu va putea fi mamă, miracolul a apărut în plină pandemie. S-a aflat drama vedetei care a pierdut 15 sarcini până să îşi poată ţine copiii în braţe.

Este frumoasă, a fost încoronată Miss World în 2003 şi este fiica unui cântăreţ celebru de peste hotare. Puţini au ştiut, însă, drama prin care a trecut Rosanna Davison, ani de zile. După 15 sarcini pierdute, fosta Miss a decis să apeleze la o mamă surogat, în urmă cu doi ani, pentru ca ea şi soţul sau să devină părinţi.

Habar nu avea că destinul îi pregătea cea mai mare şi frumoasă surpriză. Fiica lui Chris de Burgh, a născut, în urmă cu trei săptămâni, gemeni, în ciuda faptului că medicii i-au zis că nu are nicio şansă să devină mamă pe cale naturală. Iată, însă, că miracolul a apărut chiar în pandemie.

“Mi s-a spus că nu voi mai putea să duc o sarcină la capăt din cauza unor disfuncţionalităţi ale sistemului imunitar care nu şi-au găsit rezolvarea în ciuda numeroaselor tratamente. Faptul că am rămas însărcinată în mod natural şi cu gemeni este un noroc extraordinar şi un vis care ni s-a împlinit.

Am descoperit că sunt însărcinată după prima lună de carantină din cauza COVID-19. În toată perioada cât am fost acasă am fost mult mai relaxată decât am fost în ultimii ani. M-am bucurat de linişte cu familia, în ciuda tuturor necazurilor care se întâmplau în lume. Poate că stresul unei vieţi agitate a făcut diferenţa.

Uneori, se întâmplă şi miracole când vine vorba de sarcini şi acestea apar în modul cel mai neaşteptat şi mai magic. Toţi cei care îşi doresc un copil ar trebui să nu cedeze niciodată”, a scris Rosanna, pe contul său de Intagram.