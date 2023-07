Dramă uriașă în familia actorului Robert De Niro după moartea fulgerătoare a nepotului său de 19 ani. Mesajul care a frânt milioane de inimi

Actorul Robert De Niro trece prin cea mai tristă perioadă, după ce, faptul că a devenit recent tată a fost umbrit de decesul prematur al nepotului său, Leandro De Niro Rodriguez, la vârsta de 19 ani. Vestea tragică a fost transmisă de fiica actorului, Drena De Niro.

Robert De Niro, tată pentru a șaptea oară la 79 de ani

Marele actor, regizor și producător american a anunțat recent că este tată pentru a șaptea oară. Vestea a surprins pe toată lumea, în special pentru faptul că vedeta nu se mai află la prima tinerețe, el având vârsta onorabilă de 79 de ani.

Dezvăluirea care a făcut înconjurul lumii a fost făcută în cadrul unui interviu pentru ET Canda, unde a vorbit despre parenting și cel mai recent film al său, „About My Father”. Dublul câștigător al premiilor Oscar pentru „cel mai bun actor” a povestit despre relația pe care o are cu cei șase copii, dar și ce este nevoit să facă împotriva voinței sale.

„Nu există o cale de scăpare când vine vorba despre copii. Mie nu-mi place să fiu nevoit să aplic legea cu ei și chestii de genul acesta. Dar, uneori, nu ai de ales. Și cred că orice părinte ar spune același lucru. Întotdeauna vrei ceea ce este bine pentru copii și să le acorzi prezumția de nevinovăție, dar uneori nu poți”, a spus el.

Vestea nașterii celui de-al șaptelea copil a venit după ce jurnalistul ET Canada a făcut referire la cei șase copii ai săi, moment în care actorul l-a corectat, afirmând că „tocmai mi s-a mai născut un copil”, fără să ofere alte detalii despre noul membru al familiei şi nici despre mama copilului său cel mic.

Robert De Niro, lovit de un mare necaz

În ciuda fericirii de a avea o familie numeroasă, actorul trece prin momente grele, după ce a aflat că nepotul său de 19 ani a murit. Vestea a fost anunțată de fiica adoptiva a actorului, Drena De Niro. Fără a explica motivul morții timpurii a fiului său, fata actorului a postat pe rețelele sociale un mesaj cu impact emoțional puternic. Mama, sfâșiată de durere, îi declară băiatului pierdut toată dragostea care i-o va purta dincolo de moarte.