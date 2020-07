Drama unei actrițe iubite de români. Tatăl a părăsit-o din senin când avea doar 10 ani

Jennifer Joanna Aniston, una dintre actrițele cele mai iubite de români, se bucură de o carieră de succes, cucerind faima internațională cu rolul lui Rachel Green în sitcom-ul ”Friends”. Viața, însă, nu i-a fost la fel ca pe platourile de filmare.

Drama actriței: tatăl a părăsit-o când avea 10 ani

Aniston s-a născut în Sherman Oaks, Los Angeles, iar părinții săi sunt actorul John Aniston și Nancy Dow. Din partea tatălui are descendenți greci, iar din partea mamei italieni și scoțieni. Are doi frați vitregi, John Melick și Alex Aniston. În copilărie a locuit un an în Grecia împreună cu familia sa, iar mai târiu s-a mutat la New York. Primele etape ale vieții le-a trăit fără tată aproape, reluând legătura recent.

Înstrăinarea s-a produs pe când actrița avea 10 ani, iar tatăl ei a părăsit căminul conjugal fără a da vreo explicație, lucru pentru care a fost nevoie, ulterior, de terapie, pentru a gestiona abandonul infantil.

„Eram la ziua de naștere a unor prieteni din copilărie, iar când am venit acasă, mama mi-a spus că tata a plecat pentru o perioadă de timp. Nu mi-a spus că pentru totdeauna. Nu îmi amintesc decât că stăteam pe loc și plângeam și nu înţelegeam de ce plecase. Din senin, tata nu mai era și un an nu am știut nimic de el”, a povestit Jennifer pentru revista Rolling Stone.

Pandemia a înduplecat-o

Consecințele acestui abandon s-au răsfrânt și asupra relației cu mama sa, cu care a dus un război lung din cauza perfecționismului impus de aceasta din copilărie. Din senin, John a sunat-o pe fiica lui să o invite la film: „O nouă viaţă se așternea în faţa mea, iar el a încercat în felul lui, atât cât a putut, să îmi explice ce s-a întâmplat și și-a cerut scuze”, a spus actrița. Doar că, atunci când a început să aibă succes cu serialul ”Friends”, s-au îndepărtat din nou. În timpul izolării, aceasta a îngropat securea războiului și și-a contactat părintele, cu care vorbește acum aproape zilnic.