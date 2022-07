Drama trăită de o vedetă din România după ce a născut: „Mă trezeam dimineața, mă uitam în oglindă și plângeam”

O vedetă din România a trecut prin momente grele după ce a născut. Aceasta nu s-a ferit să împărtășească fanilor clipele dure simțite chiar la scurt timp după ce copilul ei a venit pe lume. Cei care o urmăresc pe rețelele de socializare nu credeau că a avut parte de asemenea greutăți în perioada care trebuia să fie cea mai frumoasă din viața unei femei. „Mă trezeam dimineața, mă uitam în oglindă și plângeam”, a povestit aceasta.

O vedetă de la noi se bucură de o familie mare și frumoasă. Aceasta pare că are o viață perfectă, dar încercările nu au încetat să apară chiar din prima sarcină. Mai exact, este vorba despre Ela Crăciun. Aceasta are trei micuți: Alex, Alesia și Nicholas. Cea din urmă a învățat să accepte trecerea timpului și să nu mai fie atât de atentă la modul în care vede exteriorul, ținând cont că pozele din mediul online arată de prea puține ori realitatea.

Jurnalista de la Antena 3 a explicat fanilor că a rămas cu numeroase vergeturi în special după prima sarcină, detalii care s-au accentuat în următoarele două luni după naștere. Impactul a fost unul destul de dur după ce l-a adus pe lume pe Alex, primul ei moștenitor.

Ela Crăciun a mărturisit că pe atunci avea doar 23 de ani și se îngrășase nu mai puțin de 20 de kilograme. Ea a precizat că pe vremea aceea nu existau foarte multe uleiuri sau creme care să îi sară în ajutor. Vedeta a subliniat că a avut câteva momente în care se uita în oglindă și începea să plângă când vedea că pe burtă îi mai apăreau vergeturi odată cu trecerea timpului.

,,Să știi că eu am celulită, am vergeturi de la prima sarcină. Aveam 23 de ani, m-am îngrășat 20 de kilograme când am fost însărcinată cu Alex. Pe vremea aceea nu existau foarte multe uleiuri, creme, cum sunt acum. Totuși, aveam grijă de mine, mă dădeam cu ulei de migdale dulci, care era la modă.

Mă trezeam dimineața, mă uitam în oglindă și plângeam când vedeam că pe burtă îmi mai apărea câte o vergetură. Până la finalul sarcinii am ajuns să fiu plină de vergeturi. Bineînțeles, la a doua și a treia sarcină s-au accentuat. Acesta este motivul pentru care eu, în acest moment, port numai costume de baie întregi”, a detaliat ea, pentru ego.ro.