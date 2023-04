Drama trăită de o familie de români după ce a ajuns în vacanța mult visată. Destinația aleasă este râvnită de mulți conaționali

Orice român visează la o destinație exotică de vacanță după un an de muncă și agonisit bani, iar atunci când își îndeplinește visul, se poate simți cu adevărat fericit. Ei bine, există și cazuri, triste de altfel, în care te poți întoarce din vacanță debusolat și plin de regrete. Acesta este și situația unei familii care a ales ca destinație de vacanță Zanzibar, unul dintre cele mai populare și exotice arhipeleaguri din Africa, în care orice român își dorește să ajungă măcar o dată în viață. Iată ce a însemnat pentru mai mulți români o vacanță în Zanzibar.

Nu mai este nimic surprinzător atunci când vine vorba despre banii cheltuiți în vacanțe, căci nu există persoane care se întorc mai bogate decât au plecat. Dar ce ne facem atunci când suntem jefuiți în propria cameră de hotel cu noi în interior, pe timpul nopții? Din păcate, asta au pățit turiștii români menționați anterior.

După experiența traumatizantă trăită pe tărâmul african, aceștia au dorit să împărtășească cu alți conaționali interesați de această destinație dezavantajele pe care le pot întâmpina, motiv pentru care și-au publicat povestea pe forumul dedicat vacanțelor în Zanzibar, începând cu un avertisment privind cazarea pe care trebuie obligatoriu să o evite.

„Dacă doriți să aveți o vacanță liniștită și relaxantă, evitați hotelul Cristal Resort Plaje cu orice preț. În a 5-a noapte, înainte de a merge la culcare, am verificat ușa și toate ferestrele bungaloului nostru ECO pentru a mă asigura că erau complet încuiate și securizate.

Dimineața, ne-am trezit și am descoperit că am fost jefuiți în timp ce eu și părinții mei dormeam. Fereastra de la baie era larg deschisă și dispăruseră telefoanele, banii (mii) și două genți. Am informat imediat conducerea hotelului despre acest lucru, dar singura lor grijă a fost că nu ne-am pus banii în seif. Răspunsul este foarte simplu: folosim seiful când ieșim din cameră, nu în timp ce dormim”, a relatat una dintre persoane.