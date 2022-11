Drama trăită de Andreea Marinescu de la Pro TV, când și-a operat soțul: ‘Simțeam că nu se mai termină’ VIDEO EXCLUSIV

Prezentatoarea știrilor Pro TV, Andreea Marinescu, a trecut prin clipe foarte grele. Soțul ei, comisarul Adrian Tiulescu, a fost supus unei intervenții chirurgicale, care însă a durat mai mult decât estimaseră inițial medicii, astfel că și trezirea lui din anestezie a fost întârziată. Andreea ne-a dezvăluit, în exclusivitate pentru Playtech.ro, că a așteptat, cu mari emoții, lângă liftul care avea să-l aducă din sala de operație.

Andreea Marinescu și Adrian Tiulescu și-au unit destinele în 2018, după ce în primăvara anului anterior știrista îl adusese pe lume pe fiul lor, Armin. Vedeta Pro TV mai are un băiat, Vladimir, în vârstă de 12 ani, din prima căsătorie. Recent, soțul ei s-a confruntat cu probleme de sănătate, care au necesitat o intervenție chirurgicală.

Știrista ne-a povestit că perioada de așteptare a fost extrem de grea, întrucât actul medical s-a prelungit, iar ea nu avea vești despre starea lui de sănătate.

“Cel mai dificil moment a fost de curând. Soțul meu a trecut printr-o operație și s-a trezit mai greu din anestezie, operația a durat mult mai mult și cumva aveam impresia că nu se mai trezește din anestezie. S-a trezit mai greu decât ar fi trebuit să o facă, iar eu simțeam că pur și simplu nu mai trece timpul ăsta ca să-și revină. Chiar a fost un moment dificil pentru mine mai mult, pentru că el era în recuperare. Dar simțeam că nu se mai termină.

I-am și zis că am păzit un lift cum nu am păzit niciun lift în viața mea și vorba aceea am 20 de ani de știri! Dar așa cum am păzit liftul acela din care trebuia să iasă el în momentul în care era scos la reanimare, nu cred că am păzit până acum cu sfințenie niciun alt lift.

Este foarte bine, s-a recuperat, lucrurile au intrat în normal, dar a fost un moment dificil în care cumva încercam să gestionez tot ce s-ar putea întâmpla în caz că pățește, Doamne ferește, ceva. Nu a fost cazul, dar eu am trăit câteva ore foarte intens”, a povestit, pentru Playtech.ro, Andreea Marinescu.