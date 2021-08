Drama solistei cu chip de păpușă. Și-a închiriat apartamentul pentru a achita ratele la bancă și a părăsit Bucureștiul: „Trăiesc din pensia părinților!” EXCLUSIV

Claudia Ghițulescu, solista de muzică populară cu chip de păpușă, a trecut prin mari greutăți în ultimii ani. A pierdut o sarcină, a divorțat de soțul infidel și s-a confruntat cu serioase probleme financiare.

Pentru că adunase prea multe datorii, ea s-a văzut nevoită să-și închirieze apartamentul din București și să se mute la Craiova.

Claudia Ghițulescu a avut doar câteva cântări, vara aceasta, după lunga pauză impusă de pandemie. Artista de muzică populară ne-a vorbit despre delicata ei situație financiară și despre decizia pe care a fost nevoită să o ia, de teamă să nu-și piardă apartamentul cumpărat prin credit bancar.

Recunosc că am trăit în ultimul an cu ajutorul părinților, din pensia lor.”, ne-a dezvăluit Claudia Ghițulescu, în exclusivitate pentru impact.ro .

Când eram la București, ei îmi trimiteau câte o lădiță cu prune, cu roșii. Acum tocmai am terminat de pregătit cu mama bulionul și dulcețurile, pentru iarnă, le băgăm la beci.

Acum nu este de stat în București, n-ai ce face aici, merg cu mașina unde am nevoie și din Craiova, am permis auto de la 18 ani. La părinții mei, acasă, nu se simte pandemia, ei stau prin curte, sunt pensionari, își cresc nepoții.

„Am închiriat locuința din București, iar din acei bani achit ratele la bancă, n-am avut încotro, adunasem prea multe datorii, așa că am fost nevoită să plec din casa mea și să mă mut, cu părinții, la Craiova.

Solista se tot gândește ce va face, pe viitor, dacă din nou vor fi suspendate concertele artiștilor.

De când cu pandemia nu mi-am mai cumpărat nimic, nici măcar o rochiță, m-am limitat cu cheltuielile, dar am destule haine, pe unele nu le-am purtat decât o dată.”, ne-a mai zis Claudia Ghițulescu, pentru impact.ro .

Claudia Ghițulescu a divorțat de soțul infidel, dar și acum, la doi ani de la despărțire, este tot singură.

„Nu am intrat în nicio relație, dar sunt destul de curtată. Cu fostul soț nu am mai păstrat legătura, nu ne urăm nici ‘La mulți ani!’. Acum am alte treburi, cu muzica, nu-mi stă gândul la iubire!”, susține artista.