Drama prin care trece fiul unui cântăreț din România. Ce pățește la Școala generală nr. 172: ”Mă tem pentru viața lui!” (exclusiv)

Un cunoscut cântăreț de Româniase teme pentru viața fiului său. O glumă periculoasă din partea colegilor l-a făcut să se gândească la ce este mai rău. Despre cine este vorba și ce s-a întâmplat la Școala generală nr. 172?

Fostul solist al trupei Boombastic are mari emoții pentru fiul său. Deși se află la vârsta la care grijile ar trebui să fie mici, iată că nu este deloc așa. Băiatul său a fost victima unei glume proaste din partea colegilor de la Școala generală nr. 172 din Drumul Taberei.

Puștiul este elev în clasa a VI-a, iar tocmai când ar trebui să își întindă aripile și să se bucure de anii frumoși ai copilăriei, nu o poate face. Tatăl său este contrariat de faptul că nici până la acest moment nu se știe cine este autorul faptei care îl are în prim-plan pe moștenitorul său. De asemenea, îi este frică să își mai lase fiul la acea școală: ”Dacă data viitoare va fi bătut? Mă tem pentru viața lui!”.

Gabriel Lăutaru s-a speriat foarte tare după ce băiatul său a acuzat dureri puternice de stomac la o scurtă perioadă după ce a băut din sticla sa cu apă minerală: ”Cineva i-a umblat atunci băiatului meu în ghiozdan și i-a turnat dezinfectant cu miros de trandafiri în sticla cu apă.

După ce a băut, a acuzat dureri abdominale și arsuri. Medicii Spitalului ”Grigore Alexandrescu” l-au ținut două zile sub observație.” A trecut o bună perioadă de la sperietura pe care au tras-o părinții micuțului, dar nici acum nu s-a aflat cine a fost făptașul. Micuțul se simte bine acum, dar cei care i-au dat viață nu pot sta liniștiți la gândul că acest lucru se mai poate întâmpla.

”A fost chemată atunci Poliția, dar, uite, nici după un an nu m-au anunțat cine este acel copil care i-a dorit răul fiului meu. De atunci, s-au făcut doar cursuri online, dar, dacă vor reveni în bănci, ce curaj mai am să-mi las băiatul la școală? Cine știe ce mai pățește, dacă data viitoare mi-l vor lovi? Dacă viața lui va fi în pericol? Doamne ajută, n-am pățit nimic. Oricum, port mască și țin geamul deschis. Clienții se tem de mine, eu, de ei. Muncesc mult, chiar și 12 ore pe zi, dar fac un ban frumos, cinstit, ca să am pentru mine și copilul meu, căruia îi îndeplinesc toate dorințele”

Gabriel Lăutaru (Sursa: impact)