Drama prin care a trecut Andreea Marin în 2018. Abia acum a povestit prin care a trecut: „800 de grame de tumoare. Crescuse din senin”

Andreea Marin este una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV de la noi din țară. De-a lungul anilor, Zâna surprizelor de la TVR și-a construit o carieră impresionantă în televiziune, dar a știut mereu să delimiteze clar munca de viața personală. Din acest motiv, nu multă lume știe de drama prin care îndrăgita vedetă a trecut în anul 2018. A povestit acum prin ce momente tulburi a trecut.

În urmă cu aproape cinci ani, vedeta TVR a trecut prin cele mai grele clipe din viața sa, fiind suspectă de cancer. Totul s-a întâmplat după ce Andreea a descoperit o umflătură în zona cervicală. Nu a stat prea mult pe gânduri și a mers de urgență la o consultație de specialitate, pentru a afla cauza exactă.

În urma consultării medicului, a urmat o operație prin care i-a fost scoasă o tumoare de 800 de grame. Dar poate cel mai greu și apăsător moment a fost acela în care a fost nevoită să aștepte rezultatul biopsiei, prin care afla dacă are sau nu cancer.

Fosta soție a lui Ștefan Bănică a militat tot timpul pentru prevenție și și-a sfătuit mereu fanii să facă analize de rutină pentru a putea trata la timp eventualele probleme. A aplicat aceeași „regulă” și în cazul ei și, din fericire, rezultatele au fost îmbucurătoare.

Citește și: Noul proiect în media al Andreei Marin. Ce va face „Zâna Surprizelor”

După două săptămâni de la operație, rezultatele biopsiei au indicat faptul că tumoarea era benignă, fapt pentru care Andreea Marin s-a putut, în sfârșit, liniști.

„Mi-au scos doi pumni de celule crescute haotic pe corpul meu. 800 de grame de tumoare. Aveam cocoașa aceea în spate, care crescuse din senin.

Am trecut printr-o biopsie. Am fost unul dintre pacienţii norocoşi. Am avut doar de extirpat ceva. Alţii nu sunt aşa norocoşi. Eu sunt un om puternic, mă ştiţi doar, dar aşa e, aşteptarea te omoară. E greu de descris în cuvinte ce simţi în acele momente, până vine rezultatul (..)

Ce m-a convins să mă operez este atenția mea constantă pentru sănătate și dorința de echilibru. Știm foarte bine că fără sănătate nu avem mai nimic.”, a povestit Zâna.