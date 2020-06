Drama neștiută prin care a trecut Sandra Izbașa! Momente cumplite pentru gimnastă la 30 de ani: „Nu am mai simțit nimic, s-a blocat tot”

Sandra Izbașa este una dintre cele mai mari gimnaste ale României, cu medalii de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing și de la Londra. În China a luat la sol, în timp ce în Anglia s-a impus la sărituri. Dar cel mai greu moment al carierei a fost tot la Londra, după cum a povestit gimnasta.

Prin ce dramă a trecut Sandra Izbașa în 2012, la Londra

După ce câștigase medalii la sărituri și alături de echipa României la Jocurile Olimpice de la Londra, Sandra era mare favorită să se impună și la sol, competiția ei preferată. Însă acum, după 8 ani, Izbașa a povestit prin ce dramă neștiută a trecut în acele zile: „A fost un sol elegant în care am pus foarte multă pasiune și ore multe de muncă. Da, știu că aveam o privire dură, dar nu era așa.

Mereu îmi face plăcere, mai scap și câte o lacrimă. Întotdeauna se poate și mai bine. Îmi pare rău pentru solul din finală pentru că puteam să urc pe podium, dar m-am mulțumit cu locul 1 de la sărituri. După acea finală de la sărituri, n-am mai putut să mănânc, să beau, foarte greu mă hidratam.

Nu înghițeam absolut nimic, nici măcar toate pastilele. Și, în momentul finalei de la sol, mi s-au blocat picioarele, nu mai mergeau și am plecat pe ultima diagonală doar când am auzit acel beep. Și mi-am zis că nu trebuie să rămân în colt și am plecat, dar eu nu-mi mai simțeam nimic de la bazin în jos”, a explicat Sandra într-un interviu pentru Digisport.

Ce a făcut Izbașa după finala de la sol

Astăzi, în ziua în care a împlinit 30 de ani, fosta gimnastă a povestit și cum a trecut peste marile probleme pe care le-a avut la acea ediție a Jocurilor Olimpice: „Acel episod de la sol a fost cel mai greu moment, dar l-am depășit. Ce să fac!? Să-mi plâng în pumni? Și m-am mulțumit și m-am legat de medalia de aur de la sărituri. Aurul de la sărituri a venit după o strategie pusă la punct de antrenorii Bellu și Bitang.

A fost un aparat pe care l-am antrenat doar 2 ani de azile, nu era aparatul meu preferat, cum nici paralele nu erau, dar dânșii mi-au descoperit acest talent și au insistat să merg pe două finale. Din doi iepuri am prins unul, au valorificat această calitate a mea”, a încheiat fosta sportivă.