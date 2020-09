Drama lui Cristi Borcea a început. Ce a pățit soțul Valentinei Pelinel: ”Am o strângere de inimă”

Viața lui Cristi Borcea bate orice telenovelă. Afaceristul a fost mire de trei ori și tată de 9 ori. Dar descrie totul ca pe binecuvântarea vieții lui, în special în ceea ce-i privește pe micuți. Însă, mai mare bătaia de cap acum, odată cu începutul școlii. Chiar dacă a recunoscut într-un interviu pentru Kanal D că nu se ocupă îndeaproape de copii, ci mai mult femeile cu care le-a făcut, partea financiară îi revine lui. Și dacă odinioară spunea cu amar că fotbalul și Dinamo l-au lăsat fără bani, începutul școlii va reprezenta o lovitură mult mai mare.

Începutul școlii, drama lui Borcea. Copiii i se duc la școală. Dinamovistului îi e teamă de virus

La 50 de ani, cu 5 ani de detenție la activ, fostul șef de la Dinamo mai are puțin și ajunge la o echipă de fotbal. Are 9 copii cu patru femei. Din urma căsnicia de 22 de ani cu Mihaela are trei copii, Patrik și gemenii Melissa și Angelo. În timpul mariajului, fostul acționar dinamovist a cunoscut alte două femei, fotomodelul Alina Vidican și pe avocata Simona Dana Voiculescu. Pe prima a întâlnit-o în 2003, imediat după ce blondina a renunța la cariera în modă.

Ea i-a fost amantă lui Borcea până în anul 2011, când acesta a decis să divorțeze de Mihaela și să o ia de soție pe Alina. A înșelat-o și pe ea, în 2007, cu avocata Voiculescu, iar în 2008, din iubirea lor, s-a născut o fetiță, Andreina Carolyn Christine. Alina Vidican i-a făcut și ea o fetiță și un băiețel, pe George Alexandru și Gloria. Borcea le achită o pensie alimentară de lux fiecăruia, iar de sărbători încearcă să-i adune laolaltă.

Mezinul familiei se pregătește de grădiniță

„El se pregătește de vreo săptămână, îi place și vrea să se joace. Logic, eu și mama lui avem o oarecare teamă, eu mai mare, fiindcă știu cum este să ai probleme medicale și nu aș vrea să se întâmple nimănui ceva rău. Vrem ca Milan să se dezvolte în comunitate, să învețe, să fie alături de copii, să crească frumos, nu într-un bol de sticlă. Trebuie să vadă cum este viața. Am încredere că, în ciuda a ceea ce se vorbește în media, reprezentanții școlilor și grădinițelor au luat toate măsurile pentru a preveni răspândirea virusului”, a declarat Cristi Borcea, pentru Libertatea.

Deși este mândru că cel mai mic fiu se pregătește pentru o nouă etapă, Borcea se teme de virus:„Am o strângere de inimă, dar încerc să pun binele înainte și să pornesc de la ideea că va fi bine, altfel o luăm razna cu toții”, a mai adăugat omul de afaceri.