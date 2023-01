Drama de nedescris prin care a trecut Puya de la America Express. Fratele său a murit în condiții suspecte în Italia: „Poate avea probleme”

Puya a făcut mărturisiri dureroase în prima ediție America Express. Artistul de la La Familia a trecut prin momente cumplite în urmă cu 12 ani, atunci când a aflat că unul dintre frații lui a fost găsit mort în Italia.

Puya a acceptat provocarea de a participa la America Express, împreună cu soția lui, Melinda. Încă de la prima ediție a competiției de la Antena 1, celebrul solist a fost sincer și a povestit cum a primit vestea că unul dintre frații lui a murit în condiții suspecte în Italia.

În 2012, Alexandru Gărdescu a fost găsit decedat în locuința sa din Italia. Bărbatul era stabilit de ani buni acolo și lucra la un service auto. Cei care au alertat carabinierii au fost colegii de muncă care s-au îngrijorat că acesta nu mai ajunsese la serviciu.

Moartea fratelui său a fost un moment de răscruce pentru Puya. După dispariția lui Alexandru Gărdescu, solistul a reluat legătura cu alt frate de-al lui, Răzvan.

În cadrul show-ului America Express, Puya și-a adus aminte de moartea fratelui său. La o probă, concurenții au avut ca misiune să scrie pe o foaie cele mai mari frici ale lor, urmând ca, în timpul unui ritual șamanic, hârtia să fie arsă. Solistul a detaliat că durerea provocată de moartea fratelui lui nu va trece niciodată.

„Frica să nu uit să ajung acasă. Să nu pățească copiii ceva, la asta mă gândesc, aici, noi am avut și un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut foarte dur pentru mama și pentru tata să treacă prin așa ceva și am frica asta. Am avut în familie un frate care a murit și tot timpul mi s-a părut aproape imposibil să treci peste chestia asta, dar sper să nu se întâmple nimic”, a spus Puya, la Antena 1.