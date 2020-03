Drama crizei fără sfârșit! Bătrână de 83 de ani: “Vă rog, îmi este foame! Vă dau banii când iau pensia”

O poveste emoționantă în plin Postul Paștelui. O bătrânică din Brașov a stors lacrimi de tristețe și compasiune, după ce o femeie a postat pe Facebook înduioșătoarea întâmplare a căre protagonistă a fost.

„Vă rog din suflet! Mi-e foame!”

Elena Paula Mate a scris pe Facebook cum, mergând pe stradă, a fost atrasă, la un moment dat, de un strigăt înfiorător. Suna a neputință, implora atenție. Desigur că Elena s-a apropiat de sursa acestui strigăt. Așa a ajuns s-o cunoscă pe bătrânica de la parter, care implora ajutorul trecătorilor: „Vă rog din suflet, îmi este foame, nu am bani. Am terminat tot ce aveam. O pâine îmi luați și mie? Sunt singură și am 83 de ani. Vă dau banii când iau pensia”.

Strigătul de implorare nu a lăsat-o insensibilă pe Elena, care, cu sufletul greu, s-a dus la magazin și i-a cumpărat bătrânei câte ceva. S-a dus apoi la ușa doamnei și i-a înmânat alimentele. Bătrânica i-a dat numărul de telefon, ca s-o anunțe când primește pensia, dar n-ar fi avut cum, pentru că nici credit nu avea.

„O voi suna să o întreb dacă mai are nevoie de ceva”

Elena s-a dus acasă cu sufletul greu. În casa scării, s-a oprit puțin ca să-și înghită lacrimile. Nu voia ca fetița ei s-o vadă plângând.

În postarea de pe Facebook, Elena și-a îndemnat prietenii să aibă grijă de bătrânii din jurul lor, să se interseze în fiecare zi de ei și să-i ajute cum pot. La această oră, aproximativ 15.000 de persoane din România sunt considerate vulnerabile, dar numărul lor e mult mai mare.