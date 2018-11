Liviu Dragnea, președinte PSD, a negat că ar avea legături cu firma Tel Drum. Mai puternic a negat după dezvăluirile făcute de RISE Project. Mai nou, se pare că a avut o legătură cu Tel Drum în urmă cu ceva timp. Semnătura lui arată asta.

În aprilie 2002, Liviu Dragnea a semnat contractul de privatizare a Tel Drum. Cu semnătura sa de inginer, Dragnea a aprobat vânzarea Tel Drum către Marian Fișcuci pentru suma de 278.000 euro. Cel din urmă a plătit doar 25% din valoarea acțiunilor.

Restul sumei a fost achitată de contractele pe care le-a primit de la Consiliul Județean Teleorman.

Firma Tel Drum a fost fondată în 1999. Era o societate în subordinea Consiliului Județean Teleorman, iar Dragnea a devenit președinte în CJ un an mai târziu.

Consiliul Teleorman a demarat procedurile de privatizare ale firmei Tel Drum, dar, în paralel, a contractat un credit de 3,7 milioane euro. Sumar ar fi fost destinată achiziționării unui tren reciclator, necesar pentru refacerea drumurilor din județ.

Potrivit actului, Fișcuci se obliga să efectueze în societate, din surse proprii sau surse atrase pe numele său, pe o perioadă de cinci ani, începând cu date de 17 aprilie 2002, o investiție de 800.000 de lei. Asta înseamnă puțin peste 278.000 euro la vremea respectivă.

În 2004, CJ l-a scutit pe Fișcuci de-o parte din investiții.

Teodor Nițulescu, fostul președinte PSD Teleorman, a spus, într-un interviu TV, că privatizarea Tel Drum a fost o fraudă de proporții. „Dragnea a sifonat peste un miliard de euro în Tel Drum. Fără doar şi poate (Tel Drum îi aparține lui Dragnea – n.r.). Mie, în 2002, mi-a propus să […] am 40% din Tel Drum şi el 60%. Eu, atunci, aveam o firmă de construcţii. Am refuzat. De ce am acceptat privatizarea Teldrum? […] am acceptat de nevoie lucrul ăsta, cu condiţia că această privatizare să fie făcută în condiţiile legii”, a declarat Nițulescu, citat de Newsweek.