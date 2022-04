Dr. Monica Pop rupe tăcerea despre simptomele Covid-19. Descoperirea șocantă făcută după ce a trecut prin boală: „Așa ceva nu s-a mai pomenit”

Monica Pop reacținează în urma pozelor trimise de românii din Shangai, acolo unde explozia cazurilor de Covid-19 a determinat impunerea unor reguli extrem de stricte din partea autoritățile. Din păcate, locuitorii Shangaiului trăiesc o perioadă extrem de tensionată, în care cenzura atinge cote maxime, iar oamenii sunt forțați să stea închiși în case. În urma acestei situații îngrijorătoare, medicul oftalmolog și-a exprimat părerea referitoare la originea virusului, dar și la simptomatologia resimțită de diverse persoane.

Medicul oftalmolog a comentat decizia lockdown-ului din Shangai, care a fost cel mai dur de până acum. Începând cu 28 martie, autoritățile au devenit fidele politicii „covid zero”, în scopul combaterii celui mai serios focar Covid-19 apărut până acum. Astfel, 26 de milioane de oameni nu au mai avut voie să-și părăsească locuințele, fiind nevoie să comande la domiciliu alimente și apă.

Din păcate, nu a durat mult timp până când s-a instalat o criză de alimente, iar oamenii au început să urle disperați la ferestre că le este foame și sete. În spațiul public au circulat scene demne de filmele de groază care descriau chinul la care au fost supuși oamenii.

În cursul serii de miercuri, dr. Monica Pop a criticat duritatea și anormalitatea unor restricții extrem de severe din partea tuturor autortităților, având în vedere că virusul reacționează diferit de la persoană la persoană.

Mai mult, oftalmologul a considerat aceste măsuri extreme drept o manipulare, afirmând că situația pandemiei a fost lăsate pe mâinile unor conductori cu probleme psihiatrice.

Medicul a explicat că, după ce a trecut prin boală și-a schimbat complet viziunea asupra a ceea ce credea despre virusul Sars-CoV-2. Având în vedere simptomele atât de diverse pe care acest virus le generează, medicul a ajuns la concluzia că cineva l-a modificat pentru a crea haosul care, de altfel, s-a prods în întreaga lume.

„Sunt o persoană care a trecut prin boală şi mi-am revizuit gândirea dintr-un anumit punct de vedere. La început chiar am crezut că e un virus corect, care apare din când în când în lume aşa cum apare şi HIV. Am reconsiderat pentru că nu o să vedeţi doi bolnavi care au aceeași simptomatologie.

Ori a fost considerat a fi un virus respirator. Eu nu am avut niciun simptom respirator. Soţul meu la fel. Am primit vizita unor colegi de 8 martie şi au trecut prin boală şi niciunul nu era la fel din punct de vedere simptomatic.

Deci nu se poate aşa ceva. Cum se poate ca un virus să facă simptome digestive, respiratorii, neurologice, cardiovasculare. Aşa ceva nu s-a mai pomenit.

Ştim foarte clar că virusul respirator face anumite simptome, că cel digestiv are anumite simptome şi ăsta le are pe toate.

Imunitatea dată de boală este cea mai mare. După boală, la două luni am făcut anticorpii şi eu am 40.000 şi soţul meu are 56.000, cel mai mare număr de care eu am auzit vreodată.

Deci boala dă imunitate cum trebuie. Ştiu oameni cu 3 vaccinuri care au 400 de anticorpi la 2 luni după boală. Deci nu mai exista siguranță în nimic. Eu cred că este un virus la care s-a lucrat”, a explicat medicul oftalmolog Monica Pop în emisiunea Subiectiv de la Antena 3.