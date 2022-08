Dr. Mihai Craiu, semnal de alarmă după descoperirea unui suc „natural” desfăcut în urmă cu un an. Toți părinții trebuie să vadă. Video

Medicul pediatru, Mihai Craiu atrage atenția unui aspect extrem de important pentru părinți și copii. În ziua de azi, rafturile magazinelor sunt pline cu oferte care conțin o multitudine de produse, care mai de care mai naturale, astfel că, din cauza crizei de timp în care se află constant, mulți părinți aleg să investească mai mulți bani pentru a cumpăra produse cât mai apropiate de cele preparate în casă. Din păcate, realitatea este mult mai tristă, iar etichetele par să fie nu foarte sincere atunci când ne vând povești despre produse autentice. Iată ce a descoperit specialistul.

Dr. Mihai Craiu, adevărul din spatele sucurilor „naturale” de fructe

Medicul pediatru Mihai Craiu avertizează asupra substanțelor chimice prezente în multe produse prezentate drept „naturale” de către producători. Potrivit specialistului, părinții trebuie să fie foarte atenți la produsele pe care le oferă copiilor, chiar dacă acestea au aspect autentic, ca și cum ar fi pregătit în casă. Din păcate, substanțele chimice existente în multe produse și sucuri pot afecta mai mult organismul copiilor, care este în dezvoltare, decât pe cel al adulților.

Într-o postare publicată pe pagina de Facebook a „Spitalului Virtual de Copii, medicul pediatru a filmat un experiment trist făcut chiar în cabinetul său. Dr. Mihai Craiu a povestit că, în urmă cu un an, acesta a uitat deschis în frigider un suc natural de fructe. Acesta l-a descoperit recent, iar ce a observat l-a pus foarte mult pe gânduri, referitor la ce conține, de fapt, acest suc de fructe presat la rece, vândut ca fiind natural și fără conservanți.

Sfatul medicului pentru toți părinții

Medicul povestește că, deși a fost desfăcut de un an, sucul nu a fermentat, deși se poate observa clar existența pulpei fructului în suc și depunerea sa pe fundul sticlei. În plus, mirosul nu s-a schimbat deloc, ceea ce înseamnă că substanțele chimice existente în suc nu au permis ca procesul natural de fermentare să aibă loc. În plus, medicul a vorbit despre multitudinea de substanțe chimice aprobate de Food Drug and Cosmetic Act din SUA (vezi galeria foto), avertizând părinții despre pericolul reprezentat de acestea.

„Tocmai ce am găsit, în frigiderul de la spital, un suc „natural” pe care l-am uitat acolo în urmă cu mai mult de un an. Atașez în comentarii o imagine cu perioada de valabilitate listată pe capac… L-am desfăcut, de curiozitate. Vă las să vedeți, singuri, cum a fost, în filmul de mai jos.

Concluzia – nu mai dați copiilor mici tot felul de așa-zise produse naturale fără să citiți eticheta. Sau mai bine, luați din piață fructe și legume autohtone. Le spălați bine și le dați copilului așa cum sunt, proaspete. E mai sigur!”, scrie medicul pediatru Mihai Craiu.

Urmărește experimentul până la final: