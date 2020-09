Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani! Pe cine a bătut fiica Vioricăi și a lui Ioniță

Miercuri, Poliția Capitalei a anunțat deschiderea unui dosar penal pentru lovire și alte violențe pe numele unei femei, fiind acuzată că a agresat două angajate ale unei societăți comerciale.

Dosar penal pe numele Margheritei de la Clejani!

De altfel, sursele G4Media.ro au precizat că este vorba chiar despre Margherita de la Clejani, fiica artiștilor Viorica și Ioniță de la Clejani. Vedeta, în vârstă de 28 de ani, este promovată în mai multe reality-showuri ale unor televiziuni, dar și la televiziunile de știri.

Margherita de la Clejani este acuzată de polițiști că ar fi lovit și amenințat două angajate de la o agenție imobiliară, potrivit surselor citate. Pe una dintre ele, aceasta chiar ar fi mușcat-o. Totul ar fi pornit de la un apartament inchiriat de Margherita de la aceasta agentie, mai transmit au mai transmis surse judiciare, potrivit ziare.com.

A mai fost implicată într-un scandal de proporții

„La data de 16 septembrie a.c., în jurul orei 14:00 prin apel 112 Secția 1 Poliție a fost sesizată cu privire la un conflict dintre o femeie și angajatele unei societăți comerciale. La locație au sosit polițiștii care au luat legătura cu angajatele firmei, femeia care ar fi fost implicata nemaifiind prezentă la fața locului . În cauză polițiștii au întocmit un dosar sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire și alte violențe și amenințare, iar cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor care au condus la producerea evenimentului.”

Reamintim că în luna mai, Margherita de la Clejani a mai fost implicată într-un scandal. Atunci, potrivit Brigăzii Rutiere, tânăra în vârstă de 28 de ani ar fi pierdut controlul volanului și a lovit un vehicul parcat pe prima bandă. Apoi, ea a fost testată cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ, dar, pentru că avea un comportament ciudat, polițiști spun că au testat-o cu aparatul DrugTest, fapt care a indicat prezența în organism a substanțelor psihoactive.

Evenimentele din ultima perioadă în care a fost implicată au adus-o pe Margherita prima pagină a ziarelor, dar tânăra nu s-a oprit aici. Ea și-a schimbat vestimentația, stilul muzical și pare că a renunțat la originile sale. Pentru ea, începuturile au fost greoaie, cel puțin într-ale educației.

Reacția Margheritei de la Clejani

”Este fals, acum activez intr-un alt domeniu si in criminalistică. Intrebați Poliția, nu pe mine. Nu sunt acuzată de nimic. Nu mai doresc să apar in mass-media. Tu nu ai fost acolo să vezi asta. Eu iubesc Politia Română. Am o zi fascinantă”, a declarat Margherita de la Clejani, la Acces Direct, nedorind să dea detalii despre ceea ce s-a întâmplat de fapt.