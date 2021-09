Dosar penal după achizițiile de vaccinuri anti-covid-19 din pandemie. Ce acuzații aduce DNA

Odată cu demararea campaniei de vaccinare România a achiziționat doze de vaccin, peste necesarul calculat la acel moment, spun procurorii DNA. Astfel procurorii au deamrat o anchetă penală ce vizează achizițiile de doze de vaccin. Deocamdată se cercetează fapta, sub acuzațiile de abuz, nu și persoanele, mai spune DNA.

Conform unor date furnizate în timp real, au existat aproximativ 9.956.473 doze de vaccin administrate pentru COVID-19 în România. În prezent vaccinarea decurge la o rată de aproximativ 0,12 / secundă sau 10,008 în fiecare zi. Adică aproximativ 52,1 doze la o sută de oameni , în condițiile în care România are 19,13 milioane de locuitori. În acest ritm, România ar putea avea 70% din persoanele vaccinate cu doze în 1.681 de zile, au până la 28 aprilie 2026, conform statisticii.

Dacă e să luăm în calcul numărul de doze administrate, plus cele vândute către alte state, precum Danemarca, unde s-au vândut peste 1 milion de doze, și Irlanda cu tot atâtea doze, am calcula aproximativ 12 milioane de doze. În acest context procurorii DNA vin astăzi cu un anunț în care vorbesc despre un dosar penal privind achiziția de doze de vaccin în 2020 și 2021.

Ancheta care vizează un abuz în serviciu, mai spun procurorii DNA, vizează pentru moment doar fapta, fără a viza și persoane în această anchetă. Cel puțin pentru moment, accentuează procurorii DNA.

„Prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpate. (…) Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzații împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificația instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidență penală”, mai arată DNA