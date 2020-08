Dorian Popa sparge toate topurile. Ce mașină și-a cumpărat

În această perioadă pare că toate îi „merg ca roate“ lui Dorian Popa. De curând, artistul s-a mutat în casa visurilor sale, pe care și-a amenajat-o chiar el, piscina din fața locuinței a făcut senzație pe internet, colaborările vin pe bandă rulantă și scoate sume frumoase din vânzarea de marfă personalizată. Însă, cântărețul nu se opreșete aici. Popa și-a achiziționat, recent, un bolid de lux în valoare de sute de mii de euro. Mai multe detalii despre „bijuteria“ pe patru roți, în continuare.

Dorian Popa și-a schimbat, din nou, mașina, iar, de această dată, a pus ochii pe un model scump, la care alții doar visează. Artistul nu a rezistat tentației și i-a luat pe fani, așa cum deseori obișnuiește, cu el când a mers să vadă mașina. Este vorba despre un Mercedes GLE 53 AMG. „Monstrul“ pe patru roți are 435 de cai putere și poate atinge 250 de kilometri pe oră. Prețul autovehicolului pornește de la 100.000 de euro, în funcție de dotări.

Înainte de a opta pentru Mercedes, cântărețul s-a mândrit multă vreme cu un BMW X6, pe care l-a cumpărat în anul 2018.

„Mergem să luăm mașina pentru ultima oară. După care nu o s-o mai vedem. Parcă mă încearcă așa niște fiori, un sentiment ciudat, pentru că bă, e mașina alături de care am petrecut cele mai multe peripeții, este mașina pe care voi o cunoașteți cel mai bine; pentru că deși am avut și alte mașini înainte, ele nu erau atât de prezente pe YouTube, nu eram atât de atașat de ele“, a spus Dorian pe InstaStory.